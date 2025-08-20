Quién es Agostina Hein, la joven nadadora argentina que hizo historia consagrándose campeona del mundo

Con apenas 17 años, se coronó campeona mundial juvenil en 400 metros combinados, bajando un récord sudamericano que estaba vigente desde Atenas 2004.

La natación argentina volvió a escribir una página dorada gracias a Agostina Hein, quien a sus 17 años se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados disputados en Otopeni, Rumania. Su triunfo no solo significó un título histórico, sino también la caída de un récord sudamericano vigente desde hace más de dos décadas.

Agostina Hein hizo historia La oriunda de Zárate cronometró 4:34:34, un registro que le permitió superar a la británica Amalie Smith (4:35:49) y a la japonesa Shuna Sasaki (4:38:94). Con esta marca, Hein bajó en más de tres segundos el tiempo que había establecido Georgina Bardach en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, consolidándose como la nueva referente del deporte acuático argentino.

agostina hein recor Agostina Hein, de 17 años, rompió el récord sudamericano en 400 metros combinados. Instagram @hein_agostina Este logro cobra aún más relevancia porque se trató de la primera participación mundialista de Hein en la categoría juvenil. Con su consagración, se convirtió en la segunda nadadora argentina en alcanzar un título mundial juvenil, después de Delfina Pignatello, quien lo había conseguido en Indianápolis 2017.