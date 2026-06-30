Francia y Mbappé buscan los octavos ante una Suecia que quiere dar el golpe: hora, TV y streaming
Con Kylian Mbappé como gran figura, Francia intentará dar otro paso hacia el título cuando enfrente a Suecia en un atractivo duelo de eliminación directa.
Francia y Suecia se enfrentarán este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y definirá a otro de los clasificados a los octavos, donde ya espera el ganador del cruce entre Alemania y Paraguay. En Argentina, el partido comenzará a las 18 y podrá verse por DSports.
El seleccionado dirigido por Didier Deschamps llega como uno de los grandes candidatos al título después de completar una fase de grupos perfecta. Los franceses vencieron 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 3-1 a Noruega, con un ataque liderado por Kylian Mbappé y acompañado por Ousmane Dembélé y Michael Olise.
Francia y Suecia se juegan un lugar en los octavos del Mundial 2026
Suecia, en cambio, tuvo un recorrido mucho más irregular. Debutó con una goleada 5-1 sobre Túnez, luego sufrió una dura derrota por el mismo resultado frente a Países Bajos y cerró la fase de grupos con un empate 1-1 ante Japón. Ahora buscará dar el gran golpe apoyado en el poder ofensivo de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.
En el historial, Francia domina ampliamente con 12 victorias contra 6 de Suecia, además de 5 empates. El antecedente más reciente también favorece a los galos: fue el 17 de noviembre de 2020, cuando se impusieron por 4-2 en la UEFA Nations League.
Probables formaciones
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Suecia: Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Victor Lindelöf, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Jon Dahl Tomasson.
Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).
Hora: 18:00.
TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN, DSports.