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Francia y Mbappé buscan los octavos ante una Suecia que quiere dar el golpe: hora, TV y streaming

Con Kylian Mbappé como gran figura, Francia intentará dar otro paso hacia el título cuando enfrente a Suecia en un atractivo duelo de eliminación directa.

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Francia, con Mbappé como gran figura, se juega un lugar en los octavos del Mundial 2026.

Francia, con Mbappé como gran figura, se juega un lugar en los octavos del Mundial 2026.

EFE

Francia y Suecia se enfrentarán este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y definirá a otro de los clasificados a los octavos, donde ya espera el ganador del cruce entre Alemania y Paraguay. En Argentina, el partido comenzará a las 18 y podrá verse por DSports.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps llega como uno de los grandes candidatos al título después de completar una fase de grupos perfecta. Los franceses vencieron 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 3-1 a Noruega, con un ataque liderado por Kylian Mbappé y acompañado por Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Francia y Suecia se juegan un lugar en los octavos del Mundial 2026

Suecia le gana a Túnez en el debut mundialista.

Suecia le gana a Túnez en el debut mundialista.

Suecia, en cambio, tuvo un recorrido mucho más irregular. Debutó con una goleada 5-1 sobre Túnez, luego sufrió una dura derrota por el mismo resultado frente a Países Bajos y cerró la fase de grupos con un empate 1-1 ante Japón. Ahora buscará dar el gran golpe apoyado en el poder ofensivo de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.

En el historial, Francia domina ampliamente con 12 victorias contra 6 de Suecia, además de 5 empates. El antecedente más reciente también favorece a los galos: fue el 17 de noviembre de 2020, cuando se impusieron por 4-2 en la UEFA Nations League.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Alexander Bernhardsson, Victor Lindelöf, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres y Alexander Isak. DT: Jon Dahl Tomasson.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Hora: 18:00.

TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN, DSports.

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