La causa contra Edgardo Kueider en Paraguay podría tener un giro clave para su definición

El próximo lunes 6 de julio el fiscal Ysrael Villalba presentará su alegato de clausura y pedirá la condena contra Edgardo Kueider en el juicio por contrabando en grado de tentativa que se le sigue en Paraguay. El exsenador quedó detenido en diciembre de 2024 cuando lo encontraron en la frontera entre Argentina y el país vecino con más de 200 mil dólares en efectivo.

El juicio oral se inició recién el 9 de junio, después de tres postergaciones que corrieron el arranque desde noviembre del año pasado. Se desarrolla en la Sala 9 de los Tribunales de Asunción, ante un tribunal especializado en delitos económicos integrado por Elsa García como presidenta, junto a Adriana Planás y Matías Garcete Piris.

Esta semana se cerró la etapa de presentación de pruebas, con los últimos aportes de los defensores Marcelo Bogado, por Kueider, y Carlos Arévalo, por Guinsel. La pena en expectativa es de dos años y medio, tras la reducción de los cinco años originales por quedar el delito caratulado en grado de tentativa.

Tras el pedido de condena de la fiscalía, previsto para el lunes, hablará la defensa y podría haber una instancia de réplica y dúplica entre las partes. El tramo final quedará reservado a las últimas palabras de los propios imputados: tanto Kueider como Guinsel se negaron a declarar durante el proceso, por lo que esa instancia será la única en la que se expresen antes de que el tribunal fije fecha para el veredicto.

El caso tiene ramificaciones fuera del expediente por contrabando. La Justicia paraguaya también los imputó por lavado de activos, por el presunto uso de fondos ilícitos para comprar departamentos y cocheras en Asunción, ya embargados. En Argentina, la Cámara Federal de San Martín rechazó un pedido de eximición de prisión para Kueider, que quedará detenido apenas pise territorio argentino.

La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo investiga por lavado y ya pidió su extradición, aunque el trámite deberá esperar a que concluya el proceso paraguayo. A eso se suma una disputa de competencia con la Justicia de Entre Ríos, que la Corte Suprema todavía no resolvió.

Cómo detuvieron a Edgardo Kueider

El próximo lunes 6 de julio el fiscal Ysrael Villalba presentará su alegato de clausura y pedirá la condena contra Edgardo Kueider en el juicio por contrabando en grado de tentativa que se le sigue en Paraguay. El exsenador quedó detenido en diciembre de 2024 cuando lo encontraron en la frontera entre Argentina y el país vecino con más de 200 mil dólares en efectivo.

El episodio ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre, en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Kueider viajaba junto a Micaela Guinsel, su pareja y exsecretaria, cuando ambos fueron detenidos in fraganti con una mochila que contenía 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes sin declarar. Desde entonces permanecen bajo arresto domiciliario en departamentos de Asunción, con un año y medio de detención que se computará en caso de condena.