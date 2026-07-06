Rusia lanza un ataque masivo sobre Ucrania y deja once civiles muertos

Mueren once personas y otras 46 resultan heridas en bombardeos de Rusia contra la capital de Ucrania. Decenas de misiles y cientos de drones estallaron.

Al menos once civiles han muerto y otras 46 han resultado heridos a causa de un ataque masivo lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han confirmado las autoridades en su último balance, si bien ya han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando en las próximas horas.

"Según los médicos, actualmente hay once víctimas del ataque nocturno del enemigo contra Kiev", ha informado en redes el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, que ha atribuido una de las muertes a "un herido que ha fallecido esta mañana en el hospital". Los heridos, por otra parte, ascienden a 46, de los que 27 han sido hospitalizados, "incluidos tres niños", ha subrayado.

El dirigente local ha alertado de que "hay destrucción y daños en cuatro distritos de la ciudad". "El distrito de Podilski es el que más ha sufrido", ha advertido, apuntando a impactos en bloques de pisos residenciales que también se han producido en el distrito de Darnitski.

Consecuencias del ataque de Rusia Los equipos de rescate, que "también están subsanando las consecuencias del ataque en los distritos de Obolonski y Holosiivski", están trabajando en las citadas áreas y los médicos se encuentran en los edificios donde se han producido los impactos de Rusia, ha apuntado.

Esta situación coincide con la descrita por el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, quien ha lamentado que "la situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura. "La situación es cambiante", ha incidido, anotando que "se están llevando a cabo operaciones de socorro en más de 20 lugares".