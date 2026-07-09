El insólito hallazgo del antiguo Egipto que apareció en Rusia

Un sorprendente hallazgo arqueológico en Rusia ha dejado a los especialistas atónitos: un anillo de bronce de aproximadamente 2.200 años de antigüedad, que luce el retrato de Arsinoe III, una figura clave del antiguo Egipto . La pieza fue descubierta cerca de Anapa, en la costa norte del mar Negro, una ubicación geográfica distante del corazón del territorio egipcio.

El anillo fue encontrado en el sitio Voskresenskoye 6, un conjunto de época helenística ubicado en una zona que en la Antigüedad estuvo vinculada con Gorgippia, un importante asentamiento del Reino del Bósforo. Esa región funcionó como un punto de contacto entre pueblos locales, comunidades griegas y rutas comerciales que conectaban el mar Negro con el Mediterráneo.

La pieza en cuestión es un anillo de bronce fundido, de notable tamaño, con una superficie ovalada que ostenta grabado el perfil de una mujer. Los investigadores consideran que se trata de Arsinoe III, reina del Egipto ptolemaico entre los años 220 y 204 antes de Cristo.

El detalle más relevante reside en el retrato. La figura aparece de perfil, mirando hacia la izquierda, con un peinado característico que incluye una banda estrecha, mechones curvos y un rodete en la nuca. Estas particularidades han permitido la comparación de la imagen con otros retratos de reinas ptolemaicas .

El hallazgo en sí no implica que Arsinoe III haya visitado esta región de Rusia, ni que el anillo perteneciera a una persona de origen egipcio. Para los especialistas, la pieza evidencia cómo las representaciones de la realeza egipcia circulaban por territorios lejanos a través del comercio, la moda, las alianzas políticas o el gusto personal.

El anillo apareció dentro de un pozo excavado en el sitio arqueológico. En el mismo lugar también se encontraron 112 fragmentos de cerámica, entre ellos restos de ánforas, vajilla, recipientes de cocina y materiales de construcción. Esos objetos ayudan a ubicar la pieza dentro del período helenístico.

La presencia de cerámicas procedentes de distintas zonas del Mediterráneo refuerza la idea de que esta parte del mar Negro no estaba aislada. Por el contrario, formaba parte de una red de intercambios donde circulaban productos, estilos, símbolos e imágenes de poder.

Datación precisa en el mundo helenístico

Uno de los datos más llamativos del hallazgo es su posible fecha. Si el retrato pertenece realmente a Arsinoe III, el anillo podría ubicarse en un período muy preciso: entre el 220 y el 204 antes de Cristo, los años de su reinado. Para la arqueología, lograr una datación tan ajustada en un objeto personal no es algo común.

Los análisis del metal también vinculan la pieza con otros anillos conocidos como de "tipo ptolemaico". Estos objetos se encontraron en distintas zonas del norte del mar Negro y suelen tener retratos femeninos asociados a reinas del antiguo Egipto.

Por eso, el hallazgo es mucho más que una joya antigua. El anillo permite entender cómo una imagen nacida en el mundo egipcio pudo llegar hasta una comunidad ubicada a miles de kilómetros, en una región atravesada por contactos comerciales y culturales.

La pieza encontrada cerca de Anapa suma una nueva evidencia sobre la circulación de símbolos durante el período helenístico. También muestra que, hace más de 2.200 años, el mar Negro y el Mediterráneo estaban conectados por rutas, objetos e ideas que viajaban mucho más lejos de lo que suele imaginarse.