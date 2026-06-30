Hallaron muerta a la mujer que era intensamente buscada en San Rafael: cuál es la principal hipótesis

Elizabeth Vela, de 59 años, fue hallada muerta durante un rastrillaje por el canal Babacce. En principio, no existen indicios de intervención de terceros.

Elizabeth Vela, la mujer de 59 años que era intensamente buscada en San Rafael, fue hallada muerta la tarde de este martes durante rastrillaje por canal Babacce. De acuerdo con las primeros peritajes practicados sobre el cadáver, el deceso se habría producido sin intervención de terceros.

El hallazgo se produjo pasado el mediodía, cuando efectivos policiales participaban del operativo desarrollado en ese sector del distrito Salto Las Rosas. En el citado cauce, encontraron el cuerpo de la mujer, que estaba bajo un puente, antes de llegar a la Ruta Provincial 167, más conocida como calle Línea Ancha.

En el procedimiento trabajó personal de distintas dependencias policiales, Cuerpos Especiales y efectivos de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados) que colaboraban con las tareas de búsqueda.

El dolor de la familia tras el hallazgo Luego del descubrimiento del cadáver, también se desplazó hasta el lugar personal de Relaciones con la Comunidad, que brindó contención a los familiares de la víctima, mientras que efectivos de Policía Científica comenzaron con las pericias correspondientes.

Los pesquisas de la Unidad Fiscal San Rafael, que tomó intervención en la causa de paradero, estiman que, a partir de las primeras labores desarrolladas en la escena y sobre los restos, no existen indicios de participación de terceros en la muerte de la mujer.