El fantasma del Día D: el impactante hallazgo oculto en la arena de Normandía

Un sorprendente estudio geológico reveló que las playas de Normandía modificaron su composición para siempre tras la Segunda Guerra Mundial.

Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos mostró el cambio profundo que introdujo la Segunda Guerra Mundial en Normandía. El análisis de geólogos dio como resultado un sorprendente hallazgo: uno de cada 25 granos de arena tiene diminutos fragmentos de metralla, provenientes de las explosiones del Día D.

En 1988, dos científicos recogieron un puñado de arena de la playa cerca del monumento conmemorativo de Omaha Beach y la dejaron guardada. Años después decidieron analizarla con un microscopio y descubrieron pequeños fragmentos metálicos mezclados entre el cuarzo y los restos de conchas marinas.

El hallazgo en la arena de Normandía Tras un exhaustivo análisis, los científicos identificaron las partículas como metralla generada por bombas, proyectiles y munición utilizados durante el desembarco. Algunos tenían un tamaño cercano a un milímetro, mientras que los más pequeños medían unas centésimas de milímetro.

El artefacto estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Archivo Sin embargo, los científicos recuerdan que la cantidad de metralla puede variar en la arena debido a las corrientes marinas, el oleaje y las tormentas.

El Día D ocurrió el 6 de junio de 1944. Ese día, las fuerzas aliadas lanzaron la mayor invasión anfibia de la historia en las costas de Normandía (Francia). Su objetivo fue abrir un nuevo frente en Europa Occidental para liberar los territorios ocupados por la Alemania nazi.