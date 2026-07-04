Netflix estrenó dos de las miniseries más inquietantes del año y ya son furor para ver este fin de semana

La plataforma de streaming renovó su catálogo con dos producciones de suspenso que prometen atrapar a la audiencia. Te contamos de qué trata Verano del 36 y Hombre Vapor.

Las historias más inquietantes se acaban de estrenarse en Netflix. La plataforma de streaming da la bienvenida una historia sobre un asesinato brutal de un fiscal y otra sobre clásico de los 60 donde las mutaciones genéticas destapan una cruda red de secretos.

Verano del 36 es una miniserie de solo 6 capítulos que promete trasladarnos al pasado con una estética súper cuidada con más de 74 decorados y más de 1500 trajes de época.

En Europa, el verano de 1936 estuvo marcado por tensiones políticas y sociales. Es entonces cuando los trabajadores disfrutan de sus primeras vacaciones pagas, lo que despierta un fuerte choque entre clases. Los hechos sociales impactan profundamente en la vida de las 4 protagonistas, quienes a su vez se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en un conocido hotel.

Netflix apuesta por una nueva serie de época. Archivo Por otro lado, El hombre vapor es una serie con 8 capítulos basada en la clásica película de Toho en 1960. Esta vez, la trama llega modernizada y transcurre alrededor de un extraño individuo con la habilidad de transformarse en gas. Este fenómeno desata una investigación que desemboca en una red de secretos desgarradora.

Por el momento, la serie fue elogiada por su mezcla de géneros y efectos visuales. Pero señalan que esta producción japonesa está diseñada específicamente para los amantes de los thrillers con tintes fantásticos. Si preferís las series realistas, es probable que no sea la mejor propuesta para vos.