El impensado final de la historia del camarógrafo hospitalizado tras un golpazo de un jugador de Uzbekistán

Tras el fuerte golpe por parte de Abdukhir Khusanov y terminar hospitalizado, el camarógrafo recibió un cálido gesto por parte del futbolista uzbeko.

El Mundial 2026 dejó una imagen tan insólita como emotiva. Luego del accidente que sufrió un camagrógrafo durante el partido entre Uzbekistán y Colombia, el defensor Abdukodir Khusanov tuvo un destacado gesto de grandeza y le envió una camiseta firmada con la frase “lo siento” a la persona que resultó herida tras el fuerte impacto sufrido a un costado del campo de juego.

El cálido gesto de Khusanov con el camarógrafo que terminó hospitalizado. Archivo La secuencia ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Luis Díaz avanzó por la banda izquierda y el zaguero uzbeko llegó a destiempo para intentar detenerlo. Sin poder frenar su carrera, primero golpeó al delantero colombiano y luego terminó chocando violentamente contra el operador de cámara que estaba trabajando junto a la línea lateral.

Mientras Khusanov logró reincorporarse rápidamente, el camarógrafo permaneció tendido sobre el césped y debió ser asistido por el personal médico presente en el estadio. Posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro de salud, y las imágenes de su salida del recinto, con visibles dificultades para caminar, generaron una gran repercusión en las redes sociales.

Video: en Colombia-Uzbekistán se llevaron puesto a un camarógrafo y terminó hospitalizado X @enunabaldosa Con el correr de las horas, la Federación de Fútbol de Uzbekistán informó que representantes de la delegación visitaron al trabajador de prensa en el hospital y le entregaron una camiseta autografiada por el propio Khusanov, acompañada por un mensaje de disculpas y deseos de una pronta recuperación.