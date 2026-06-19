Brasil va en busca de su primer triunfo en el Mundial ante la modesta Haití: hora, TV y streaming

El partido, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina) se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y se podrá ver a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports. El árbitro designado fue el español Alejandro Hernández.

Brasil comenzó el Mundial con un discreto empate por 1-1 ante Marruecos , el otro candidato del Grupo C, en Nueva Jersey. Ahora, buscará sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo que lo acerquen a los 16vos de final.

La gran baja de cara a este encuentro para los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti será la ausencia de su gran estrella, Neymar , quien lleva semanas sin entrenar con normalidad debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho.

Roger Ibañez, lateral de Brasil, disputa el balón con Noussair Mazraoui de Marruecos.

Haití , por su parte, tuvo una muy floja actuación en su estreno, donde cayó 1-0 ante Escocia . La de esta edición es la segunda participación para Haití, que solo dijo presente en Alemania 1974, donde quedó eliminada en la primera fase producto de las derrotas ante Italia (3-1), Polonia (7-0) y Argentina (4-1).

Haití y Escocia inician su camino en el Mundial 2026. Foto: EFE

El de Brasil y Haití no será el único partido de este viernes en el Mundial 2026, ya que más temprano, a las 16, Estados Unidos se medirá con Australia en un choque correspondiente al Grupo D. Y a las 19:00, por el mismo grupo de la Canarinha, Escocia y Marruecos chocarán en Boston.

Las probables formaciones de Brasil y Marruecos

Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

Hora: 21.30

TV: TyC Sports

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Estadio: Philadelphia Stadium