Brasil va en busca de su primer triunfo en el Mundial ante la modesta Haití: hora, TV y streaming
Luego del empate ante Marruecos, la Brasil de Ancelotti buscara sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo ante Haití en Filadelfia.
Brasil se enfrentará este viernes con Haití, en el que será su segundo partido en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un encuentro clave por el liderato Grupo C.
El partido, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina) se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y se podrá ver a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports. El árbitro designado fue el español Alejandro Hernández.
Brasil va en busca de su primer triunfo en el Mundial
Brasil comenzó el Mundial con un discreto empate por 1-1 ante Marruecos, el otro candidato del Grupo C, en Nueva Jersey. Ahora, buscará sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo que lo acerquen a los 16vos de final.
La gran baja de cara a este encuentro para los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti será la ausencia de su gran estrella, Neymar, quien lleva semanas sin entrenar con normalidad debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho.
Haití va por la hazaña
Haití, por su parte, tuvo una muy floja actuación en su estreno, donde cayó 1-0 ante Escocia. La de esta edición es la segunda participación para Haití, que solo dijo presente en Alemania 1974, donde quedó eliminada en la primera fase producto de las derrotas ante Italia (3-1), Polonia (7-0) y Argentina (4-1).
El de Brasil y Haití no será el único partido de este viernes en el Mundial 2026, ya que más temprano, a las 16, Estados Unidos se medirá con Australia en un choque correspondiente al Grupo D. Y a las 19:00, por el mismo grupo de la Canarinha, Escocia y Marruecos chocarán en Boston.
Las probables formaciones de Brasil y Marruecos
Brasil: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Igor Thiago y Rapinha. DT: Carlo Ancelotti.
Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.
Hora: 21.30
TV: TyC Sports
Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)
Estadio: Philadelphia Stadium