Mundial 2026: cuándo llegará la actualización del álbum con la figurita de Neymar

El Mundial 2026 tuvo sus sorpresas en la lista de convocados en algunas selecciones, por eso, el álbum se actualiza desde julio.

El álbum del Mundial 2026 y el furor de los coleccionistas.

Panini confirmó en las últimas horas la llegada de una edición especial para los coleccionistas del álbum de figuritas del Mundial 2026 que organiza la FIFA. Esto servirá para encontrar algunos cromos que quedaron afuera de la versión original por lesiones o llamados de último momento, como Neymar Jr.

Según informó la compañía, el kit estará disponible desde mediados de julio. La actualización incluirá alrededor de 120 estampas, de las cuales 118 serán completamente inéditas, distribuidas en seis plantillas especiales.

Entre las incorporaciones más destacadas figuran nombres de peso internacional como Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí, futbolistas que no habían sido incluidos en la edición original del álbum debido a que sus situaciones deportivas se definieron después del cierre de producción de la colección.

Para completar el álbum del Mundial 2026 Además del kit de actualización, Panini anunció que habilitará un sistema oficial para adquirir figuritas faltantes de manera individual. Los coleccionistas podrán solicitar hasta 30 estampas específicas a través de la plataforma digital de la compañía, una medida que busca facilitar la finalización del álbum y reducir la dependencia de la reventa informal.

Neymar, uno de los más buscados con la actualización del álbum del Mundial 2026. EFE La decisión llega en un contexto de enorme demanda por el álbum del Mundial 2026. En Argentina se registraron faltantes de sobres y largas filas en puntos de venta, impulsadas por el furor que genera una colección considerada la más grande en la historia de los mundiales, con cerca de 980 estampas debido a la ampliación del torneo a 48 selecciones.