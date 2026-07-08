Argentina se sacó de encima la "maldición" del ranking FIFA: de qué se trata

Francia desplazó a Argentina del primer puesto del ranking FIFA y reavivó la esperanza albiceleste por una estadística que se mantiene vigente desde 1994.

La selección argentina se liberó de la "maldición" del ranking FIFA.

En medio del Mundial 2026, la Selección argentina recibió una noticia que, lejos de preocupar, fue celebrada por los hinchas más cabuleros. Tras la clasificación a cuartos de final, la albiceleste dejó de ocupar el primer puesto del ranking FIFA y se liberó de una conocida “maldición”.

En luagr de alertar por una posible baja de jerarquía, estar en el primer lugar del ranking es mal augurio al momento de jugar un Mundial. Es que desde que existe la clasificación, ninguna selección que llegó como líder terminó levantando la copa.

Tras clasificar a cuartos de final ajustados, la Selección argentina bajó un lugar en el ranking FIFA. DPA El cambio se produjo después de los octavos de final. Pese al agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto, Argentina fue superada ni más ni menos que por Francia, el máximo candidato del torneo.

Los franceses alcanzaron los 1925,86 puntos, mientras que la Scaloneta quedó apenas por detrás con 1925,15. La diferencia es mínima y todavía puede modificarse a medida que avance el Mundial, pero encendió la esperanza de muchos hinchas después del infartante partido ante Egipto.

La maldición del ranking FIFA Pese a que no tiene ningún respaldo deportivo, el ranking FIFA es la forma más legítima de medir el desempeño de las selecciones a nivel mundial. Pero, curiosamente, desde su creación en 1992 ningún equipo que llegó a un Mundial ocupando el primer puesto consiguió salir campeón.