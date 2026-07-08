Argentina se sacó de encima la "maldición" del ranking FIFA: de qué se trata
Francia desplazó a Argentina del primer puesto del ranking FIFA y reavivó la esperanza albiceleste por una estadística que se mantiene vigente desde 1994.
En medio del Mundial 2026, la Selección argentina recibió una noticia que, lejos de preocupar, fue celebrada por los hinchas más cabuleros. Tras la clasificación a cuartos de final, la albiceleste dejó de ocupar el primer puesto del ranking FIFA y se liberó de una conocida “maldición”.
En luagr de alertar por una posible baja de jerarquía, estar en el primer lugar del ranking es mal augurio al momento de jugar un Mundial. Es que desde que existe la clasificación, ninguna selección que llegó como líder terminó levantando la copa.
El cambio se produjo después de los octavos de final. Pese al agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto, Argentina fue superada ni más ni menos que por Francia, el máximo candidato del torneo.
Los franceses alcanzaron los 1925,86 puntos, mientras que la Scaloneta quedó apenas por detrás con 1925,15. La diferencia es mínima y todavía puede modificarse a medida que avance el Mundial, pero encendió la esperanza de muchos hinchas después del infartante partido ante Egipto.
La maldición del ranking FIFA
Pese a que no tiene ningún respaldo deportivo, el ranking FIFA es la forma más legítima de medir el desempeño de las selecciones a nivel mundial. Pero, curiosamente, desde su creación en 1992 ningún equipo que llegó a un Mundial ocupando el primer puesto consiguió salir campeón.
Estos fueron los antecedentes:
- Estados Unidos 1994: Alemania llegó como líder del ranking, pero quedó eliminada en cuartos de final ante Bulgaria. Brasil fue campeón.
- Francia 1998: Alemania volvió a ser la número uno del mundo y otra vez se despidió en cuartos. Francia levantó la Copa.
- Corea-Japón 2002: Francia era la líder del ranking y defensora del título, pero quedó eliminada en la fase de grupos. Brasil se consagró campeón.
- Alemania 2006: Brasil ocupaba el primer puesto del ranking y cayó en cuartos de final frente a Francia. Italia ganó el Mundial.
- Sudáfrica 2010: Brasil volvió a llegar como líder, pero fue eliminada por Países Bajos en cuartos. España levantó su primera Copa del Mundo.
- Brasil 2014: España encabezaba el ranking FIFA y quedó eliminada en la fase de grupos. Alemania fue campeona.
- Rusia 2018: Alemania llegó como número uno del mundo, pero se despidió en la primera ronda. Francia terminó levantando el trofeo.
- Qatar 2022: Brasil lideraba el ranking FIFA y quedó eliminada por Croacia en cuartos de final. Argentina se consagró campeona.
Por qué Argentina dejó de ser líder del ranking FIFA
Argentina había alcanzado el primer puesto tras la última fecha FIFA previa al Mundial, beneficiada por los resultados de quienes lo siguen en la lista y luego de las victorias en los amistosos preparatorios.
Sin embargo, la actualización en vivo del ranking modificó nuevamente el escenario. Con su campaña en el Mundial, Francia recuperó la cima y desplazó a la Selección al segundo lugar.
El ranking FIFA se recalcula después de cada partido y tiene en cuenta distintos factores, como el resultado, la importancia del encuentro y la jerarquía del rival. Por eso, las posiciones pueden seguir cambiando en lo que resta del torneo.
Para los más supersticiosos, el cambio llegó en el momento justo. Si la estadística vuelve a cumplirse, la maldición seguirá persiguiendo al líder del ranking y puede acercar a la Selección argentina a su mayor objetivo.