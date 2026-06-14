El insólito posteo de Dibu Martínez en pleno alerta de tornado en Kansas City: "¡Ooooh!"

Emiliano Martínez subió un divertido video desde la concentración de la Selección argentina en medio de unas tremendas condiciones climáticas.

La Selección argentina se prepara para el debut del Mundial 2026. Pero cuando terminan los entrenamientos, hay tradiciones que no se negocian. Una de esas es el asado, un ritual nacional inapelable, sin importar en qué parte del planeta se encuentren ni tampoco que haya circunstancias extremas, como puede ser, por ejemplo, un alerta de tornado.

Así lo dejó en claro ante los ojos del mundo Emiliano Martínez, quien este domingo subió un sorprendente video a las historias de su cuenta de Instagram en el que mostraba cómo se las arreglaban en la concentración de Kansas City para realizar una enorme parrillada para toda la delegación, mientras que afuera el cielo parecía caerse abajo.

El asado de la Selección argentina en pleno alerta meteorológico El asado de la Selección argentina en pleno alerta meteorológico @emi_martinez26 "¡Ooooh...!", se escucha al arquero marplatense gritar mientras la cámara pasa de mostrar una brasero a una imagen de la ciudad bajo fuertes vientos y una intensa tormenta eléctrica. Luego, el guardián de los tres palos enfoca una hilera de parrillas y cocineros preparando una gran cantidad de chorizos, costillares y demás cortes de carne, pese a los embates climáticos.

"Peleamos contra viento y marea", lanza "Dieguito", el asador principal de la Albiceleste, al ser abordado por el Dibu. "Mirá qué crack, mirá lo que es esto", le responde este, tras lo cual vuelve a mostrar distintos planos del asado cocinándose mientras afuera la ciudad de Kansas City resistía el tremendo temporal, algo habitual en la región durante esta época del año.

Este divertido video fue publicado poco después de que las cuentas de la Selección informaran acerca de la finalización de las práctica del día. Esta arrojó buenas señales respecto de Emi Martínez, que cada jornada se entrena con mayor intensidad y se pone más a punto desde el aspecto físico para el debut del martes contra Argelia.