Bombazo: Julio César Falcioni, a un paso de ser el DT de un equipo de Primera tras dos años sin dirigir

La derrota por 3-1 frente a Belgrano como visitante marcó un punto de inflexión en Atlético Tucumán , que decidió poner fin al ciclo de Hugo Colace como entrenador del primer equipo. Con un registro de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas, el Decano aceleró la búsqueda de un reemplazante.

En ese contexto, la dirigencia comenzó a evaluar alternativas, con Omar De Felippe como primera opción. El entrenador ya tuvo un paso por el club en 2021, con un balance irregular. También surgieron los nombres de Cristian González y Daniel Oldrá, aunque en las últimas horas otro candidato tomó fuerza.

Se trata de Julio César Falcioni , quien aparece como el principal apuntado para hacerse cargo del equipo. Con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, el experimentado DT no dirige desde 2024, tras su último ciclo en Banfield, y ahora evalúa la propuesta mientras el club busca cerrar cuanto antes su llegada.

Según informó el periodista Germán García Grova , las conversaciones avanzaron en las últimas horas y el club realizó un nuevo intento para convencer al entrenador. “Mejoró la propuesta económica a Julio Falcioni . Se trabaja, a ésta hora, para lograr un acuerdo y que el DT asuma en cargo de entrenador del primer equipo”.

La posibilidad de su regreso genera expectativa en el entorno del Decano, que necesita un golpe de efecto para reencauzar su presente deportivo. El próximo compromiso será este martes desde las 21.15 ante Racing Club en el estadio Monumental José Fierro, por lo que la dirigencia busca resolver la situación con urgencia.

El último paso de Julio César Falcioni como entrenador

El último antecedente de Falcioni como DT se remonta a junio de 2024, cuando dejó su cargo en Banfield. La institución comunicó en aquel momento que la salida fue “de común acuerdo”, en medio de un presente deportivo adverso.

El entrenador cerró así su quinto ciclo en el club donde es considerado ídolo. Tenía contrato vigente por seis meses más, pero los resultados -cuatro puntos en cinco partidos- terminaron siendo determinantes para su salida.

A lo largo de su carrera, Falcioni dirigió a clubes como Vélez Sarsfield, Olimpo, Independiente, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors, All Boys y Quilmes, entre otros.

Su experiencia y conocimiento del medio lo posicionan como una alternativa sólida para un Atlético Tucumán que busca recuperar competitividad. Mientras tanto, las negociaciones continúan y todo indica que el regreso del “Emperador” al fútbol argentino está cada vez más cerca.