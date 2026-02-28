MotoGP: Acosta ganó la sprint en Tailandia tras polémica sanción a Marc Márquez

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP dejó una definición electrizante en la carrera sprint, donde Pedro Acosta consiguió su primera victoria en este formato tras un intenso duelo con Marc Márquez . La resolución llegó en los últimos metros, luego de una sanción que modificó el resultado final.

El piloto de KTM aprovechó la penalización impuesta a su rival para quedarse con el triunfo, en una competencia marcada por los constantes sobrepasos y la paridad en la lucha por la punta. Detrás de ambos finalizó Raúl Fernández, quien completó el podio.

La Dirección de Carrera consideró irregular una maniobra de Márquez , quien se había ido largo en un adelantamiento previo, y le ordenó ceder una posición en la última vuelta, lo que terminó siendo determinante.

Desde el inicio, la carrera mostró un ritmo alto y múltiples cambios en las posiciones de vanguardia. Márquez tuvo una salida destacada que le permitió tomar el liderazgo, mientras que pilotos como Marco Bezzecchi y Raúl Fernández se mantenían en la pelea.

En los primeros giros también hubo incidentes, como el roce entre Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que los obligó a salirse de pista y perder terreno.

Con el correr de las vueltas, la competencia se estabilizó con Márquez al frente, seguido de cerca por Acosta, quien comenzó a presionar en busca de la punta.

El duelo decisivo entre Acosta y Marc Márquez

Promediando la carrera, Acosta intensificó sus intentos de adelantamiento, aunque el múltiple campeón respondió en cada ocasión para sostener la primera posición. La diferencia entre ambos era mínima, lo que anticipaba un cierre ajustado.

A dos vueltas del final, el piloto de KTM logró superar a Márquez tras un pequeño error de su rival, pero la respuesta no tardó en llegar. Con maniobras al límite y algunos contactos, el de Ducati recuperó el liderazgo en una acción que luego sería revisada.

Acosta vence su primer 'sprint' tras sanción a Marc Márquez Acosta vence su primer 'sprint' tras sanción a Marc Márquez

Esa secuencia terminó siendo clave, ya que Dirección de Carrera puso la maniobra bajo investigación.

La sanción que definió la carrera

En la última vuelta, se confirmó la penalización para Márquez, quien debió ceder una posición por la maniobra considerada irregular. La orden se ejecutó en los metros finales, permitiendo que Acosta tomara definitivamente el liderazgo.

Así, el joven español selló su primera victoria en una sprint de MotoGP, en una competencia que combinó emoción, polémica y un desenlace poco habitual.

motogp La sprint del MotoGP en Tailandia se resolvió por decisión de Dirección de Carrera. X @MotoGP

Por detrás, Ai Ogura terminó cuarto, seguido por Jorge Martín, mientras que Brad Binder, Joan Mir y Francesco Bagnaia completaron los principales puestos.

La sprint en Tailandia dejó una definición vibrante y una victoria que puede marcar un punto de inflexión en la temporada para Acosta.