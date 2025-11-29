El Chelo Delgado habló de Claudio Úbeda como DT y dio una pista sobre su futuro en Boca: "Tiene una..."

Marcelo Delgado, la mano derecha de Riquelme en Boca, le lanzó flores a Claudio Úbeda y dejó un panorama muy esclarecedor sobre su continuidad en 2026. ¿Sigue?

Cada victoria de Boca, que encima va acompañada por muy buenas presentaciones, es poder para Claudio Úbeda. Tras la pérdida de Miguel Ángel Russo, el Sifón fue ratificado en el cargo y, con humildad y silbando por lo bajo, fue ganando mucho más terreno del que se pensaba para seguir como DT del Xeneize en 2026.

La dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme, está muy conforme con el trabajo del Sifón y la evaluación hasta el momento es muy positiva. Al menos así lo expresó Marcelo Delgado, quien quedó como una especie de mánager tras la ruptura del Consejo de Fútbol.

Chelo Delgado, de los elogios a Úbeda a las pistas sobre su futuro como DT de Boca "Después de lo que pasó con Miguel se optó por continuar con este cuerpo técnico. Tiene una gran relación con el plantel y se ve dentro del campo del juego. Es una gran decisión del presidente", expresó el Chelo en primera instancia en diálogo con Radio Continental. Luego, yendo al análisis más profundo, dejó una frase que refleja dónde está parado hoy el técnico de Boca.

Claudio Úbeda Úbeda gana cada vez más terreno para seguir como DT de Boca en 2026. Foto: Rodrigo Valle / Getty Images "Úbeda estuvo mucho tiempo al lado de Miguel y aprendió un montón de cosas en muchos sentidos. Verlo dirigir el primer equipo de Boca me llena de orgullo. Siempre piensa cosas para mejorar. Le llega al jugador y eso es fundamental para que estemos todos tranquilos", sentenció Delgado. Si bien está lejos de ser una confirmación, son cada vez más grandes las chances de que el Sifón continúe en el banco xeneize en 2026, aunque habrá que esperar a que finalice el Torneo Clausura para saberlo.