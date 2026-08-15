En vivo: con Messi de titular, Inter Miami iguala 0-0 ante Nashville en un duelo donde está en juego la cima
Leo Messi, que regresó a las canchas esta semana tras el fallecimiento de su padre, se prepara para un nuevo partido con las Garzas.
Después de su regreso ante León por la Leagues Cup, Lionel Messi ya dejó atrás esa competencia y ahora apunta nuevamente a la MLS. El Diez viajó junto al plantel de Inter Miami rumbo a Nashville, donde este sábado buscará un triunfo que le permita al equipo volver a lo más alto de la Conferencia Este. El encuentro comenzará a las 21:30 de Argentina.
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