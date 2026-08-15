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Lionel Messi

En vivo: con Messi de titular, Inter Miami iguala 0-0 ante Nashville en un duelo donde está en juego la cima

Leo Messi, que regresó a las canchas esta semana tras el fallecimiento de su padre, se prepara para un nuevo partido con las Garzas.

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Inter Miami enfrenta a Nashville en un duelo en el que, si gana, quedará como único líder de la Conferencia Este.&nbsp;

Inter Miami enfrenta a Nashville en un duelo en el que, si gana, quedará como único líder de la Conferencia Este. 

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Después de su regreso ante León por la Leagues Cup, Lionel Messi ya dejó atrás esa competencia y ahora apunta nuevamente a la MLS. El Diez viajó junto al plantel de Inter Miami rumbo a Nashville, donde este sábado buscará un triunfo que le permita al equipo volver a lo más alto de la Conferencia Este. El encuentro comenzará a las 21:30 de Argentina.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Nashville vs Inter Miami

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