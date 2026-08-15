En vivo: con Messi de titular, Inter Miami iguala 0-0 ante Nashville en un duelo donde está en juego la cima

Después de su regreso ante León por la Leagues Cup, Lionel Messi ya dejó atrás esa competencia y ahora apunta nuevamente a la MLS. El Diez viajó junto al plantel de Inter Miami rumbo a Nashville, donde este sábado buscará un triunfo que le permita al equipo volver a lo más alto de la Conferencia Este. El encuentro comenzará a las 21:30 de Argentina.