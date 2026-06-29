Brasil va en busca de la clasificación a octavos del Mundial ante el duro Japón: hora, TV y streaming

Brasil enfrenta este lunes a Japón por los dieciseisavos de final. El ganador avanzará a los octavos en busca de seguir soñando con el título.

Brasil y Japón se enfrentarán este lunes desde las 14 en el Houston Stadium por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani y marcará el comienzo de la etapa decisiva para el equipo de Carlo Ancelotti, que parte como favorito tras superar sin inconvenientes la fase de grupos.

La Verdeamarela fue creciendo partido a partido en el torneo y llega fortalecida por el gran nivel de futbolistas como Vinicius Junior y Matheus Cunha, además del regreso de Neymar, quien dejó atrás su lesión. Brasil intentará confirmar su candidatura al título y seguir avanzando en un cuadro que podría cruzarlo más adelante con Inglaterra y, eventualmente, con la Selección argentina.

Japón buscará dar el batacazo EFE Del otro lado estará un Japón que dejó una muy buena imagen en la primera fase. El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu volvió a demostrar su orden táctico y disciplina, pero también exhibió mayor peso ofensivo, una evolución que lo convierte en un rival de cuidado para cualquier seleccionado.

Probables formaciones Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius Junior; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Daizen Maeda; Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.