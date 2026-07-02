Escribió una emotiva carta para Lionel Messi y recibió la sorpresa de su vida de la mano de OLGA

Tras conmover al público con sus palabras dedicadas al capitán, el pequeño futbolista recibió una noticia que transformó sus planes familiares.

Manu Litvi se acercó a los estudios de transmisión con la ilusión de hacerle llegar sus palabras al capitán del seleccionado. / Captura OLGA

La historia de Manu Litvi, un nene de 8 años que juega en las categorías infantiles de Argentinos Juniors, sumó un capítulo inolvidable. Luego de conmover a los usuarios de las redes sociales con una carta manuscrita dedicada a Lionel Messi por su cumpleaños 39, el pequeño recibió una noticia que superó todas sus expectativas.

Los encargados de darle la sorpresa en el programa de streaming Sería Increíble fueron Paula Chaves y Pedro Alfonso. La pareja televisiva le comunicó al niño que, junto a toda su familia, tendrá la oportunidad de viajar a Estados Unidos para presenciar los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La reacción del niño ante la gran sorpresa Al escuchar el anuncio de los pasajes, Manu rompió en llanto de manera inmediata y se fundió en un fuerte abrazo con sus padres, generando un clima de profunda sensibilidad entre los presentes en el estudio de la señal OLGA.

Paula Chaves y Pedro Alfonso fueron los encargados de revelar el beneficio internacional para toda la familia. Captura OLGA El origen de este desenlace se remonta a los pasajes más profundos del texto que el nene llevó inicialmente a la productora. “Lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos“, había manifestado el pequeño en el escrito que rápidamente se volvió viral.

En otro fragmento, Manu había recordado con madurez la consagración de la Scaloneta en la anterior Copa del Mundo. “Cuando ganaste el Mundial lloraste igual que todos nosotros. Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena”, expresó.