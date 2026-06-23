Terremoto en OLGA: aseguran que levantaron un famoso programa y dieron a conocer los tensos motivos

Ángel de Brito reveló en LAM que una reconocida figura del streaming fue dada de baja junto a su programa. ¿De quién se trata?

Un programa de OLGA habría sido dado de baja.

Este lunes en LAM, Ángel de Brito reveló que El fin del mundo, el programa de OLGA conducido por Lizy Tagliani, Fer Otero y Agos Di Stefano, estaría atravesando sus últimos días al aire.

"Terminó o está por terminar. Me dijeron que el programa no va más y que el que no se la fuma mucho es el hijo de Adrián Suar", contó el conductor.

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en LAM sobre OLGA Más adelante, Pilar Smith se puso en contacto con Tagliani, quien le confirmó que no volverá a formar parte de la programación de OLGA.

El ciclo había entrado en un receso antes del inicio del Mundial 2026. Aunque todavía no existe una definición oficial sobre una posible vuelta en las próximas semanas, la conductora ya decidió alejarse del proyecto.