Traigan desfibriladores, que corazones sobran: la Selección argentina hizo historia y vuelve a ilusionar a todo un país

La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial desató otra vez una revolución de emociones: ansiedad, abrazos, lágrimas y la ilusión de volver a ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo.

La ansiedad empieza mucho antes del pitazo inicial. Se instala varios días antes, cuando alguien pregunta: "¿Dónde nos juntamos?". A partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Se organizan las reuniones, aparecen las cábalas, el asado, las empanadas, la camiseta de la Selección argentina con las tres estrellas que no se lava desde el primer partido, o la camiseta del Diego del '86 desempolvada del fondo del cajón y esa promesa íntima de no moverse del mismo lugar si las cosas salen bien. Argentina juega, pero millones sienten que también entran a la cancha.

Después llegan los noventa minutos. O ciento veinte. O los penales (por suerte en este Mundial Argentina no tuvo que definir en esa instancia). El reloj parece detenerse y el corazón decide jugar su propio partido. Cada ataque acelera el pulso, más allá de la dosis de Rivotril. Cada pelota detenida roba el aire. Cada atajada se grita como un gol y cada gol se celebra con una mezcla de alivio, felicidad y lágrimas. Hay abrazos entre desconocidos, familias enteras llorando frente al televisor, vecinos que salen a la calle, al balcón, y un país que, por un rato, deja de discutir por cuestiones políticas (la bendita grieta) para empujar hacia el mismo arco.

Y en el centro de esa escena vuelve a aparecer él. Lionel Messi. El chico de Rosario que hace años dejó de jugar solamente al fútbol para convertirse en un punto de encuentro de generaciones enteras. Para muchos, verlo disputar otra final del mundo es un privilegio irrepetible. Cada gambeta, cada asistencia, cada mirada al cielo parece cargar el peso de una historia que ya no necesita demostraciones, pero que sigue encontrando motivos para emocionar. Messi ya ganó todo, pero cada vez que se pone la camiseta argentina despierta la misma ilusión que la primera vez.

Dicen, por ahí, que el fútbol no cambia la vida. Pero hay momentos en los que sí cambia el ánimo de un país entero. La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del mundo vuelve a despertar esa sensación difícil de explicar: la ilusión de creer que todo es posible. Es la ansiedad que no deja dormir. Es la angustia de pensar que todavía falta el último paso. Es el orgullo de ver una camiseta que representa mucho más que once jugadores y de saber que el capitán sigue escribiendo páginas doradas con la celeste y blanca. No me vengan que contra Inglaterra era solo un partido de fútbol. Era mucho más. Era ganar o ganar. Por los pibes de Malvinas, por el Diego y por la última de Leo. Sí, como dice la canción que se nos hizo carne y que repetimos en la ducha, en el bondi.

La Scaloneta consiguió algo que trasciende el resultado. Volvió a reunir generaciones. Los abuelos cuentan historias de Kempes y Maradona. Los padres recuerdan el sufrimiento de tantas eliminaciones (la más dolorosa, quizás, la de Corea-Japón 2022). Los hijos crecieron viendo a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo en Qatar y ahora tienen la posibilidad de verlo conducir otra vez a la Selección argentina hacia una final. En un mismo lugar conviven recuerdos de décadas distintas, unidos por el mismo escudo y por la certeza de estar viviendo una época que algún día será contada como una leyenda.