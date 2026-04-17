¡Bombazo! Marcos Senesi está a un paso de jugar en un gigante de la Premier: la condición que puso

Marcos Senesi , futbolista que busca meterse dentro de la lista de los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 con la Selección argentina , podría ser una de las grandes novelas del mercado de pases en el fútbol inglés, ya que está muy cerca de dejar el Bornemouth para dar un salto de calidad y convertirse en nuevo refuerzo del Tottenham .

Según informó el medio The Athletic, el equipo donde juega el Cuti Romero tiene conversaciones avanzadas para fichar al zaguero surgido en las Inferiores de San Lorenzo, quien termina su contrato con los Cherries en junio y se marcharía con el pase en su poder.

No obstante, para que el traspaso se concrete, Senesi puso una fuerte condición: que el Tottenham no pierda la categoría en esta temporada. Actualmente, los dirigidos por Igor Tudor están en la zona de descenso (18°) a 2 puntos de West Ham -que sería el primero en salvarse- y a 3 del Nottingham Forest.

El gran presente de Senesi

Marcos Senesi, exjugador de Feyenoord, se sumó al Bournemouth en 2022, en una operación cercana a los 15 millones de euros. Desde entonces, el defensor logró consolidarse en la Premier League. En la presente temporada, el zurdo fue una pieza clave: disputó 34 partidos, aportó cuatro asistencias y recibió cuatro amonestaciones, números que reflejan su regularidad y protagonismo dentro del equipo. Su rendimiento también le permitió volver a ser considerado por Lionel Scaloni en la Selección argentina durante 2025, manteniendo chances concretas de meterse en la lista para el Mundial 2026.

En paralelo, Tottenham ya comienza a diagramar el próximo mercado de pases en medio de su lucha por evitar el descenso. En ese contexto, el club londinense tiene en carpeta a Senesi, quien podría convertirse en compañero de Cuti Romero en la zaga de los Spurs la próxima temporada.