Video: la insólita expulsión de Lisandro Martínez en Manchester United, por un supuesto tirón de pelo al rival

Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, vio la tarjeta roja ante Leeds tras una extraña intervención del VAR en una jugada que generó polémica.

Lisandro Martínez vio la tarjeta roja tras la intervención del VAR en una jugada que generó debate.

Lisandro Martínez quedó en el centro de la polémica en la derrota de Manchester United por 2-1 ante Leeds United por la Premier League. El defensor argentino fue expulsado en el segundo tiempo por un supuesto tirón de pelo a un rival, en una decisión que generó incredulidad.

La jugada ocurrió a los 54 minutos, en medio de un forcejeo habitual en mitad de cancha. En primera instancia, el árbitro no sancionó falta, pero el VAR lo convocó a revisar la acción. Tras observar las imágenes, decidió mostrarle la tarjeta roja directa al zaguero.

Roja insólita para Lisandro Martínez y polémica en Inglaterra La insólita roja a Lisandro Martínez en Manchester United La insólita roja a Lisandro Martínez en Manchester United. ESPN Las repeticiones dejaron dudas: en la disputa aérea, "Licha" Martínez tenía la mano sobre su rival y terminó enganchando su cabello, aunque sin un tirón evidente. Aun así, el juez interpretó que la acción ameritaba la expulsión, dejando al equipo con un hombre menos en un momento clave.

Hasta ese instante, el argentino había tenido un buen rendimiento e incluso había evitado un gol en la línea durante el primer tiempo. Luego de su salida, el United descontó a través de Casemiro, pero no le alcanzó para revertir el resultado.