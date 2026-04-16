Motosierra en pausa: Victoria Villarruel vuelve a dar aumentos en el Senado y se diferencia de Javier Milei

Victoria Villarruel aumentó el salario de los empleados del Senado, pero la medida no alcanza a la dieta de los senadores.

Lejos de la motosierra, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, definió una serie de aumentos salariales para los empleados de la Cámara alta. Así, una vez más la vicepresidenta se diferenció del presidente Javier Milei que en la última semana ratificó el uso de "la motosierra" para recortar el gasto público.

Se trata de un aumento que impacta únicamente para el personal administrativo del Senado, según confirmaron fuentes oficiales a MDZ. Sin embargo, no aumentó la dieta de los senadores.

La explicación al aumento de Victoria Villarruel "En el marco de las políticas de ordenamiento y recomposición de la estructura salarial, se ha dispuesto la creación de un adicional por módulos aplicable a las categorías 7 a 1 del escalafón", indica el corre electrónico que recibieron los altos cargos administrativos del Senado, firmado por Alejandra Figini, directora General de Recursos Humanos.

Desde el entorno de Victoria Villarruel explicaron a MDZ que se trata de "una medida que intenta corregir el proceso de la escala salarial, verificada en los últimos años, como consecuencia de la incidencia de variables que han impactado proporcionalmente, en mayor medida, sobre las categorías inferiores".

De cuánto es el aumento en el Senado Esta medida que alcanza a 2.500 empleados del Senado impacta en salarios que van desde los $1.336.931 (categoría 7) hasta $2.698.531,35 (categoría 1). Para los más bajos, se trata de un incremento de alrededor de $34.000 y para los más altos, de $923.000.