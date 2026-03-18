A pocos días de su disertación en Madrid, Milei viaja el viernes a Hungría por otro foro de derecha

A cuatro días de haber expuesto en el Foro Económico de Madrid , el presidente Javier Milei viajará este viernes a Hungría para participar en otro evento de la derecha global.

Según fuentes oficiales que consultó MDZ , el mandatario asistirá a la edición húngara de la CPAC, una organización que comparte con su par norteamericano Donald Trump y cuyas actividades también concurrió en Estados Unidos, Brasil y en Argentina.

Será una oportunidad ideal para que el líder libertario pueda encontrarse en Budapest con el premier de Hungría, Viktor Orbán , con quien coincidió en el Consejo de la Paz, la entidad anti ONU que creó el líder republicano. Milei asegura que el húngaro, amigo del mandamás ruso Vladimir Putin , es “su amigo”.

El jefe de Estado partirá de Buenos Aires el viernes y regresará el domingo al país, precisaron fuentes del Ejecutivo.

De esta manera, Milei saldrá dos veces en una semana del país para eventos partidarios de su ideología. En el Gobierno justifican estos actos al afirmar que el presidente “posiciona a la Argentina en el mundo”.

Este viaje también se contextualiza a semanas del viaje que el presidente tenía previsto realizar a mediados de abril en Israel, donde esperaba oficializar la mudanza de la embajada a Jerusalén. Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente puso formalmente en duda ese viaje ya programado.

Este martes, en marco del acto aniversario por los 34 años del ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires, el jefe de Estado redobló la apuesta y le respondió al régimen de Irán, que apuntó contra el líder libertario luego de que calificara a Teherán como "enemigo".

En diálogo con MDZ, respondió a esas amenazas de represalias y sostuvo su alianza con Israel y a favor de la guerra: "No vamos a retroceder ni un milímetro".