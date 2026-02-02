Tras la abrupta salida de Marco Lavagna, Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como nuevo director del INDEC

El ministro de Economía informó al reemplazante del economista, quien renunció en medio de fuertes presiones internas en el Gobierno. Quén es su sucesor.

Así lo anunció Caputo en diálogo con Radio Rivadavia. “Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, comentó sobre las causas de su alejamiento.

Lavagna presentó su renuncia este lunes, lo que había generado incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología implementada este mes.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Sin embargo, su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).