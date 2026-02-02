Marco Lavagna se sumó a la catarata de bajas en el Gobierno y renunció al Indec

La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Indec sacudió al organismo estadístico en un momento especialmente sensible. La salida del funcionario se produjo apenas semanas después de la puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) y en medio de tensiones internas por la falta de actualizaciones salariales, según confirmaron fuentes oficiales.

Lavagna había asumido al frente del Indec el 30 de diciembre de 2019, con el aval del entonces presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Economista de origen peronista y cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, su gestión estuvo marcada por la continuidad del proceso de normalización de las estadísticas públicas iniciado durante la presidencia de Mauricio Macri, tras más de una década de manipulación de datos oficiales.

Con su renuncia, Marco Lavagna se suma a la lista de 8 funcionarios que decidieron dar un paso al costado de la gestión de Javier Milei en los últimos 15 días.

Durante su paso por el organismo, Lavagna sostuvo una línea orientada a reforzar la transparencia y la credibilidad de las cifras oficiales, luego del “apagón estadístico” que comenzó en 2007 con la intervención del Indec bajo la órbita de Guillermo Moreno. En aquel período, se alteraron indicadores clave como inflación, pobreza y crecimiento, y se desplazó a técnicos del instituto.

Paradójicamente, Lavagna había sido uno de los economistas sancionados durante esa etapa por difundir estimaciones privadas de inflación desde la consultora Ecolatina, distintas a las que publicaba el Indec intervenido.

El nuevo IPC y los cambios metodológicos

Uno de los hitos finales de su gestión fue la implementación del nuevo IPC, que comenzó a regir este mes e introdujo modificaciones de fondo en la medición de la inflación. Entre los cambios más relevantes se encuentra la adopción de la clasificación internacional Coicop 2018, que amplía de 12 a 13 las divisiones del índice, incorporando de manera específica a los seguros y servicios financieros.

También se actualizaron los ponderadores a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017–2018, con el objetivo de reflejar de forma más precisa los patrones de consumo actuales. A esto se sumaron ajustes en los períodos de referencia, en las fórmulas de cálculo y en los métodos de agregación de los precios.

El nuevo esquema incluyó además una modernización del relevamiento, con un mayor uso de herramientas digitales y una ampliación de la cobertura geográfica a 39 aglomerados y localidades, lo que permitió recolectar alrededor de 500.000 precios mensuales en más de 24.500 puntos de venta.