Casación ratificó que la causa por los tuits antisemitas de Vanina Biasi debe seguir tramitando en Comodoro Py

La Cámara Federal de Casación ratificó la competencia del fuero federal en la causa donde la ex diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi , está acusada de incitar a la discriminación a través de varias publicaciones en la red social X, antes conocida como Twitter.

La Sala III, integrada por los magistrados Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso extraordinario federal que había interpuesto la defensa de la dirigente e impidió así que el caso saliera del fuero federal. La fiscalía se pronunció en línea con la defensa de Biasi y en sentido contrario a lo que finalmente resolvió Casación. La DAIA, que actúa como querellante, pidió que fuera declarado inadmisible.

Los camaristas fundaron su rechazo al argumentar que la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva ni puede equipararse a una por sus efectos; que la defensa no logró acreditar una cuestión federal suficientemente fundada y que tampoco prosperó el planteo de arbitrariedad de sentencia, doctrina de aplicación restrictiva que requiere demostrar defectos graves que descalifiquen la decisión como acto jurisdiccional válido.

La discusión central del último tramo versó sobre cuál era el fuero competente para juzgar a Biasi: si la justicia ordinaria o la federal. El debate recorrió cuatro instancias en poco más de cinco meses. El 7 de octubre de 2025, el Rafecas hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por la defensa, lo que implicaba enviar la causa a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Posteriormente, la Cámara Federal Porteña revocó esa decisión y confirmó el pase al fuero local. Fue entonces cuando la DAIA recurrió ante Casación, que en diciembre de 2025 resolvió que la causa debía tramitar en el fuero federal. Contra esa resolución la defensa interpuso el recurso extraordinario, que fue rechazado.

La investigación se inició a partir de una denuncia del fiscal federal Carlos Stornelli, quien cuestionó expresiones difundidas por Biasi en el contexto del conflicto en Medio Oriente, especialmente luego del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El juez federal Daniel Rafecas procesó a Biasi, le trabó un embargo de 10 millones de pesos y finalmente cerró la instrucción enviando el expediente a juicio oral, tras rechazar el pedido de sobreseimiento que había planteado su defensa.

Durante la instrucción se incorporaron peritajes, testimonios de especialistas en antisemitismo y dictámenes de organismos vinculados a la memoria del Holocausto. El magistrado también consideró el contexto histórico argentino, marcado por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, y sostuvo que en situaciones de tensión social extrema los discursos de figuras públicas pueden ser determinantes como señales de incitación.

La defensa de Biasi argumentó que sus publicaciones estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que sus críticas se dirigían exclusivamente al sionismo y al gobierno israelí, no al judaísmo como religión. Sin embargo, tanto Rafecas como la Cámara Federal porteña consideraron que esas explicaciones no alcanzan para neutralizar el efecto discriminatorio de los mensajes, criterio que fue refrendado por la Casación al rechazar el recurso extraordinario.

Lo que sigue es el juicio oral, que estará a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en forma unipersonal. El magistrado deberá determinar si las publicaciones de Biasi configuran el delito de incitación a la discriminación o si, en cambio, se enmarcan dentro de los límites constitucionalmente protegidos de la libertad de expresión. De ser hallada culpable, la exdiputada podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión.