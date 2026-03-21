El rock en la dictadura: ¿fue realmente resistencia?

"En algún momento con el regreso de la democracia, se hablaba del rock como un núcleo de resistencia hacia la dictadura . Desde que tenían canciones prohibidas, de que perseguían a los chicos, pero después esa idea de la resistencia cae. Hay un periodista que también es teórico de la comunicación, que se llama Sergio Pujol, que escribió muchos libros pero entre ellos uno que se relaciona más con esto, denominado Rock y Dictadura donde reflexiona que en realidad es que el rock no fue tanto resistencia, sino como el mismo León Gieco decía que habían sido un refugi o y que la resistencia fue Rodolfo Walsh, por ejemplo", asegura el periodista y comunicador social Ringo Obregón en diálogo con MDZ.

"Es esta idea,-continúa Obregón- de que no agarraban las armas sino que la revolución iba por otro lado", suma."Resistencia suena a armas y no fue así. Me parece que la idea de refugio es más acertada. Acá en Mendoza pasaba también, venía Serú Girán y se cantaba se va a acabar la dictadura militar. O se escuchaba Alicia en el país y se sabía a qué se refería", agrega. "Charly es el emblema de las metáforas, por ejemplo, dice No te dejes desanimar. La misma tapa de La máquina de hacer pájaros es eso, mensajes encriptados".

Las canciones de Charly no fueron prohibidas, claramente porque los dictadores no sabían qué estaba diciendo. "A León Gieco le prohibieron La cultura es la sonrisa. De hecho recuerda que lo citó un militar con el arma sobre la mesa y le dijo que esa canción que usted canta sobre el cierre de las universidades, no la va a poder seguir cantando", asegura el periodista especializado.

En ese sentido, sigue: "Hay otras canciones como por ejemplo Me gusta ese tajo de Pescado Rabioso, pero por una letra más sexual, no por algo político, estaba prohibida y a la vez censuraban como cosas medio raras. Spinetta contaba que Almendra estaba prohibida por confusiones. Simplemente, porque cantaba él pero no tenía letras ni sexuales ni de resistencia. Alicia en el país no estaba prohibida y era la que quizá metafórmicamente más dice lo que pasaba durante la dictadura. Pero habían otras como la de Cacho Castaño que dice si te agarro con otro te mato, la prohibieron, y no había una explicación".

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El rock y Charly García: lejos de la solemnidad de la protesta

Si algo, que siempre evitó ser el gran Charly García fue ser solemne. Así afirma Obregó y lo justifica: "Él no quería que lo asociaran con cantantes de como Victor Heredia ni con Piero, con Gieco sí y también con Mercedes Sosa. De hecho cuando le preguntan por qué escribió Los dinosaurios dicen que lo escribió por otra cosa, lo cual no era posible", cuenta el periodista.

"Incluso que Alicia asegura que la tenía desde antes. Como queriendo despegarse, con cierta mirada cínica, por supuesto que nunca apoyó la dictadura, pero quería salirse de algunos roles", suma. "En realidad que el rock era un lugar de libertad pero también mucha gente no militaba. De hecho, cuando surge el rock argentino en los 60, no lo querían ni en los de izquierda porque los consideraban extranjerizantes ni tampoco la derecha porque creían que eran unos hippies", concluye sobre este asunto.

Embed - Charly García - Los Dinosaurios (Audio)

El festival de rock de la ¿solidaridad?

Hubo un hecho, casi en los estertores de la dictadura militar del que participaron varios músicos como León Gieco, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Raúl Porchetto, Juan Carlos Baglietto que fue el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, realizado en Buenos Aires el 16 de mayo de 1982, durante la guerra de las Malvinas.

"Se hizo en el Estadio de Obras Sanitarias y se transmitió durante 12 horas. Supuestamente era para recaudar alimentos y ropa para llevar a los soldados de Malvinas y cuando la gente salía se encontraba que las donaciones ya las estaban vendiendo los negocios de la zona. Muchos se arrepintieron de participar. Quienes se negaron a hacerlo, fueron Los Violadores y Virus, también porque Moura tuvo un hermano desaparecido y entonces era imposible prestarse para algo organizado por la dictadura", finaliza Obregón.

Por eso Virus canta:

Hermano, quiero apretarte la mano

Sabemos, que ellos nos han separado

Parece se un mal general

Que va haber que solucionar

Tenes que estar en cualquier lugar

Que pronto vamos a encontrar

Lo quiero, esto es lo que yo quiero

Mañana, para que exista mañana

Porque la noche tiene final

La vida vuelve siempre a cantar

Es su pedazo de libertad

Amigos mios una vez mas (...)