A 50 años del golpe militar, un represor mendocino condenado pidió salidas transitorias

El 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe militar en Argentina y el viernes 26 será la audiencia para determinar si se le da el beneficio de las salidas transitorias al represor mendocino condenado Juan Carlos Alberto Santa María.

Juan Carlos Alberto Santa María solicitó ante la justicia el beneficio de las salidas transitorias , por lo tanto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Mendoza, publicó en el Boletín Oficial de la Nación un llamado a todas las víctimas o sus familiares directos para que participen de la audiencia del 26 de marzo.

Las personas que quieran exponer sus argumentos tendrán 10 minutos para hablar en la audiencia que será presencial en la sede del Tribunal. También podrán presentar notas breves por el sistema informático de gestión judicial LEX 100.

Después de la audiencia, la Justicia evaluará la solicitud y analizará si Santa María cumple con los requisitos legales para acceder a ese régimen.

Antes de 2018, Santa María pidió salidas transitorias para asistir a los casamientos de sus hijas. En la primera oportunidad, la Justicia le otorgó el beneficio y en la segunda fue denegado por intervención de la Fiscalía.

tribunales federales frente edificio (3).JPG La audiencia será en los Tribunales Federales. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Quién es el represor mendocino condenado

Juan Carlos Santa María tiene 81 años y fue jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea en el golpe militar de 1976. Fue condenado a prisión perpetua en el sexto juicio por la desaparición de Mauricio Amílcar López, detenido en Las Lajas, y recibió la misma condena en el noveno juicio, por las desapariciones en Campo Las Lajas y múltiples delitos adjudicados a la Fuerza Aérea.

En ese juicio también recibieron prisión perpetua los ex integrantes del D2 de la Policía de Mendoza Armando Osvaldo Fernández, Marcelo Rolando Moroy y José Esteban Roccato Villegas, el ex policía de la Comisaría 7ª de Godoy Cruz Ramón Dagoberto Álvarez y el ex miembro del Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército Hugo Luis Zalazar.

Según el sitio de Lesa Humanidad Mendoza, en 1976 Santa María realizó el curso de oficial de Inteligencia del Estado Mayor y fue auxiliar de Inteligencia de la IX Brigada Aérea antes de su traslado a Mendoza, los últimos meses de ese año. Desde 1980 en adelante siguió desempeñando estas tareas en otras regionales.

Tanto él como su predecesor Padorno tuvieron un rol protagónico en la toma de decisiones de la IV Brigada Aérea como jefes de la División II de Inteligencia. A su vez, Santa María tuvo a su cargo la Compañía de Policía Militar desde 1976 hasta 1979. Esta unidad, parte del Grupo Base IV al igual que el Escuadrón Tropa y a la Subunidad COIN -fuerza de choque-, tenía como función el mantenimiento del orden y la ejecución de procedimientos y participó, entre otros, en el operativo de abril de 1977 contra la familia Pérez-Pereyra y en la segunda detención de Segundo Isau Alliendes. Además de las dependencias de la IV Brigada, la Fuerza Aérea condujo el centro clandestino de detención Las Lajas, en el pedemonte mendocino.