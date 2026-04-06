"Él violó": qué famosa actriz de Patito Feo destrozó a Juan Darthés y su nueva vida en Brasil

La artista fue entrevistada en un móvil de Puro Show y fue contundente a la hora de hablar de Darthés, con quien compartió pantalla años atrás.

El regreso de Mario Pergolini a la televisión con Otro día perdido, por la pantalla de Eltrece, tuvo entre sus primeras invitadas a Gloria Carrá. Tras su participación, la actriz habló con Puro Show y destacó el clima de la entrevista.

Al referirse a la experiencia, aseguró que fue "divina" y se mostró movilizada por uno de los momentos del programa, en el que participaron excombatientes de Malvinas. "Una reproducción además... Hacía mucho, sí, que no me sentía así", expresó la artista. "Fue muy conmovedor", añadió Carrá.

Gloria Carrá en Puro Show Gloria Carrá habló en un móvil de Puro Show. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Durante el ciclo, la actriz también interpretó en vivo La Bestia Pop, tema de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y contó que mantiene contacto por redes sociales con Indio Solari. "Lo admiro mucho, lo quiero mucho. Hablamos a veces por Instagram", reveló la artista,

En otro tramo de la charla, Gloria Carrá se refirió al presente de su hija, Ángela Torres, y destacó su buen momento personal: "Sí, yo creo que le está yendo muy bien y ella está muy contenta también y está enamorada, así que sí, es un momento muy hermoso".

Esto fue lo que dijo Gloria Carrá en Puro Show Gloria Carrá En Puro Show Sobre la relación de la joven con Marcos Giles, Carrá se mostró cercana. "Aparte yo me encariño rápido, así que ya lo quiero mucho", afirmó la actriz, y valoró la forma en la que él demuestra sus sentimientos. "Son las ganas me parece, ganas de amar de verdad", dijo la artista.