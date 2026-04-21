El tenso cruce de Jésica Cirio cuando le preguntaron si investigó al padre de su nuevo hijo

Jésica Cirio sorprendió a todos al confirmar que está esperando su segundo hijo. Recordemos que la modelo es mamá de Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde. La primicia la dio Ángel de Brito en LAM, luego de que la propia conductora se lo confirmara, y este martes amplió la noticia en Desayuno Americano , donde contó que todo fue inesperado.

El embarazo llegó en un momento que no tenía previsto, ya que su relación con Nicolás Trombino es reciente, iniciada hace poco más de un año tras su separación de Elías Piccirillo, quien fue detenido en una causa por estafa, plantación de droga y otras irregularidades.

"Estoy muy feliz, me tomó por sorpresa. Le pedí a Ángel que me espere para que le cuente a Chloe. Él se enteró apenas salí de la clínica a hacerme un control, estoy de tres meses y una semana. Pero no llegué ni a salir y tenía un mensaje de Ángel, ¡no le había contado a nadie!", contó la exconductora de La Peña de Morfi.

Durante la entrevista, la influencer también dio detalles sobre su vínculo con Trombino. La charla tomó ese rumbo cuando en el programa mencionaron a "Nico" y surgieron dudas sobre su identidad, lo que la llevó a explicar que la relación es reciente. "Hace menos de un año que salimos, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado. Veremos con el tiempo, no tuve tiempo de procesar nada", expresó Cirio sobre el presente de la pareja. Y agregó: "Insisto, pasó hace muy poco, vivimos a una distancia bastante grande, ya se acomodará...".

Esto fue lo que dijo Jésica Cirio en Desayuno Americano

Jésica Cirio Habló Sobre Su Embarazo

Además, la modelo reveló que se conocieron a través de amigos en común y que el vínculo fue creciendo con el tiempo. Sobre la actividad de su pareja, señaló: "Tiene supermercado mayorista, hace 15 años...".

El momento más tenso llegó cuando le consultaron si había investigado a su pareja, teniendo en cuenta sus experiencias pasadas. "Preguntas innecesarias...", respondió Jésica Cirio de manera contundente. "Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y todo este nuevo camino es por algo y paso a paso, más allá de todo lo que me pasó en mi vida, estoy bastante grande", explicó la presentadora.

La influencer dejó en claro que prefiere mantener su relación lejos de la exposición mediática: "Trato de cuidar todo, no voy a exponer la relación, creo que está mejor así mi vida. Tampoco es una persona de los medios, entonces también tengo que respetar su decisión..."