Por las nuevas actualizaciones de WhatsApp, la app dejará de funcionar en estos celulares con Android e iOS

A finales de febrero de 2026, WhatsApp dejará de estar disponible en una amplia gama de teléfonos iOS y Android , lo que afectará a millones de usuarios que aún utilizan dispositivos lanzados antes de 2014 o que no tienen acceso a actualizaciones recientes. Esta medida, impulsada por Meta, responde a la necesidad de mantener la seguridad, la eficiencia y la compatibilidad de la aplicación con las últimas versiones de los sistemas operativos.

El principal motivo detrás de esta decisión es que los teléfonos con sistemas operativos más antiguos no cuentan con la capacidad para recibir las actualizaciones y parches de seguridad necesarios para soportar las nuevas funciones de WhatsApp. A medida que los sistemas operativos evolucionan, la aplicación debe adaptarse para ofrecer características más avanzadas y, sobre todo, garantizar la protección de los usuarios frente a amenazas cibernéticas. Los teléfonos que no pueden actualizarse a versiones recientes suelen quedar desprotegidos, lo que aumenta el riesgo para la privacidad y la integridad de los datos personales.

Cada año , WhatsApp revisa qué plataformas tienen menor cantidad de usuarios activos y cuáles han dejado de recibir soporte por parte de sus fabricantes. Como resultado, los modelos que ya no reciben actualizaciones oficiales quedan excluidos de la lista de dispositivos compatibles.

Para los usuarios de Android , la aplicación dejará de funcionar en dispositivos que no cuenten con al menos Android OS 5.0 (Lollipop), lo que incluye modelos como Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E (1ª generación), entre otros. Estos teléfonos, lanzados antes de 2014, ya no pueden actualizarse a las versiones más recientes de Android , quedando vulnerables a riesgos de seguridad.

En cuanto a los dispositivos iOS , WhatsApp solo seguirá disponible en iPhone que tengan iOS 15.1 o versiones superiores. Esto significa que modelos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus y anteriores no podrán actualizarse a la última versión de la aplicación. Los usuarios recibirán notificaciones para respaldar sus mensajes y considerar la migración a un dispositivo más reciente.

Whatsapp En iPhone, WhatsApp pide iOS 15.1: iPhone 6, 6 Plus y anteriores, excluidos. Shutterstock

Consecuencias y recomendaciones para los usuarios

La eliminación del soporte significa que los usuarios con dispositivos afectados no podrán abrir, descargar ni actualizar WhatsApp. Además, dejarán de recibir nuevas funciones, mejoras y parches de seguridad, lo que podría poner en riesgo sus datos personales. Meta recomienda a los usuarios realizar un respaldo de sus mensajes a través de Google Drive (para Android) o iCloud (para iOS) antes de la fecha límite. Si el dispositivo no puede actualizarse, la única alternativa será migrar a un modelo más reciente.

Los usuarios que cuenten con teléfonos compatibles seguirán disfrutando de nuevas funciones. Una de las últimas incorporaciones es el modo "ajustes estrictos de la cuenta", que refuerza la privacidad y seguridad, bloqueando archivos de remitentes desconocidos, silenciando llamadas de números no registrados y restringiendo invitaciones a grupos. Esta función puede activarse desde "Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas", como parte del compromiso de Meta por proteger a los usuarios frente a ciberataques y fraudes.

Con esta actualización, WhatsApp no solo optimiza la experiencia del usuario, sino que asegura que los recursos y el desarrollo de la aplicación se enfoquen en los sistemas operativos más seguros y ampliamente utilizados del mercado.

WhatsApp Mensajería ajustes - It Recomendación clave: respaldá chats en Drive o iCloud y migrá a un equipo compatible. Shutterstock

Trucos de privacidad en WhatsApp

Si buscas mantener tu privacidad en WhatsApp, puedes ajustar varias configuraciones para que tu actividad no quede registrada. Por ejemplo, puedes ocultar la hora de tu última conexión, desactivar las confirmaciones de lectura o utilizar el modo avión para leer mensajes sin aparecer en línea. Estos pequeños trucos te ayudarán a navegar en WhatsApp con mayor discreción.

La eliminación de soporte de WhatsApp en dispositivos antiguos es una medida necesaria para garantizar la seguridad y la evolución de la aplicación. Si eres uno de los afectados, es importante tomar acción ahora para evitar perder acceso a tus chats y garantizar una transición sin problemas a un dispositivo más moderno.