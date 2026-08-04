Hebe Casado apuntó contra el pedido de Anabel Fernández Sagasti por su embarazo, pero se tuvo que retractar

La vicegobernadora mendocina Hebe Casado criticó la “doble vara” del kirchnerismo tras el pedido de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti de sesionar de manera remota en el Congreso por el estado avanzado de su embarazo. La vice mandataria provincial recordó un caso similar de una legisladora provincial que fue cuestionado desde el peronismo local. Sin embargo, minutos después le marcaron un error en su publicación y tuvo que retractarse.

Todo comenzó cuando Fernández Sagasti pidió formalmente a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que le permita participar, debatir y votar de manera remota en las próximas sesiones de la Cámara Alta. La senadora se encuentra en Mendoza y por prescripción médica tiene prohibido realizar viajes de larga distancia debido a que cursa un embarazo de 32 semanas.

Tras este pedido, la vicegobernadora salió a cruzar al kirchnerismo en redes sociales y recordó un caso similar que ocurrió en la Legislatura de Mendoza con la senadora radical oriunda de San Rafael, Laura Sainz.

“El año pasado, misma situación de una legisladora provincial, el partido de Anabel se oponía a que sesionara por zoom. La doble vara k no falla”, expresó Casado a través de su cuenta personal de la red social X.

Al mismo tiempo, remarcó que “obviamente que en esto estoy a favor de que le permitan a Anabel participar vía remota como estuve el año pasado a favor que lo hiciera Laura en el senado provincial”.

La vice mandataria recordó el caso que generó controversia el año pasado en el Senado provincial. La senadora Sainz participó por Zoom desde San Rafael de una sesión cursando las últimas semanas de un embarazo de riesgo. Sin embargo, el hecho generó un fuerte debate entre el peronismo y el oficialismo provincial por la vigencia de la resolución que permitía sesionar de forma remota la cual había sido aprobada exclusivamente para el contexto de la pandemia del coronavirus

“Estar embarazada no es una enfermedad incapacitante, en mi primer embarazo, rompí bolsa en un quirófano, estaba ayudando en una cirugía. En mi segundo embarazo atendí consultorio hasta las 22 hs, y me interné al otro día a las 7 de la mañana”, añadió Casado haciendo hincapié en su experiencia personal.

El error que hizo que Hebe Casado tenga que retractarse

Pocos minutos después de que la vicegobernadora realizara la publicación en sus redes, Paloma Scalco, exconcejal de Luján de Cuyo y afín al kirchnerismo, le marcó un error: en el caso de Sainz que expuso Casado, el espacio de Fernández Sagasti no se había opuesto. En ese sentido, Scalco hasta remarcó que la publicación periodística que compartió la propia vice así lo decía.

"Hebe, Felix González del espacio de Anabel no se opuso, hasta la nota lo dice", sostiene Salco en su respuesta, y sentencia: "Compartir el video y decir en el senado lo hicimos también, en vez de chicanitas pedorras no te hará peronista. Te haría mejor persona y médica, pero estás re lejos de todo eso". Este detalle no pasó desapercibido y fueron varios los internautas los que le remarcaron el error a Casado.

Ante esto, la vicegobernadora publicó un nuevo posteo en el que, fiel a su estilo, se retractaba: "Fe de erratas: el PJ se opuso, el kirchnerismo no". Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar una chicana política: "Mala mía, me olvidé que en ese momento ya estaban divididos".