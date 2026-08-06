El Gobierno rechazó el paro universitario nacional y aseguró que cumplió con los aumentos salariales acordados

El Gobierno respondió al anuncio de paro universitario nacional convocado por los gremios docentes para el próximo 12 de agosto y aseguró que ya cumplió con los compromisos asumidos en la negociación salarial vigente.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, la administración nacional sostuvo que los fondos correspondientes fueron girados a las universidades y que el personal docente y no docente ya se encuentra percibiendo los aumentos acordados.

La cartera, liderada por Sandra Pettovello, señaló que, en relación con las medidas de fuerza anunciadas por los gremios docentes universitarios, “el Gobierno nacional ha dado cumplimiento a lo acordado”. De acuerdo al comunicado, se realizó mediante el giro de los fondos correspondientes a las universidades y el pago de los incrementos salariales al personal docente y no docente.

El Gobierno recordó que el 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes universitarios. Según lo acordado, se estableció un incremento salarial total del 24,33%, distribuido en dos tramos:

Asimismo, el Ministerio afirmó que esos aumentos forman parte de la negociación paritaria actualmente vigente.

Habrá una nueva reunión paritaria

El comunicado también indicó que, en esa misma acta, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria. La fecha límite fijada para ese nuevo encuentro es el 15 de septiembre.

La administración nacional sostuvo que el paro anunciado para el 12 de agosto resulta “prematuro”, ya que, según su postura, no existe incumplimiento alguno respecto de los compromisos asumidos en la negociación salarial vigente.

Con esa definición, el Gobierno rechazó los argumentos esgrimidos por los gremios universitarios para justificar la huelga nacional.

Qué reclaman los gremios docentes universitarios

Las organizaciones sindicales habían convocado al paro bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”.

Los gremios sostienen que el Gobierno incumple compromisos vinculados con el financiamiento universitario, salarios, becas y fondos para hospitales universitarios, y señalan especialmente que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso aún no fue ejecutada.