Paro universitario nacional el 12 de agosto: qué reclaman y por qué habrá suspensión total de actividades

Docentes y federaciones universitarias anunciaron una medida de fuerza en todo el país contra el Gobierno Nacional.

Los gremios y federaciones del sistema universitario argentino anunciaron un paro total de actividades para el próximo miércoles 12 de agosto en todo el país. La medida de fuerza fue convocada en rechazo a lo que las organizaciones consideran tres incumplimientos simultáneos del Gobierno Nacional.

La protesta se realizará bajo la consigna "En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro".

Por qué habrá paro universitario el 12 de agosto Las organizaciones universitarias afirman que el Gobierno incumple tres compromisos centrales: la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, una medida cautelar judicial relacionada con salarios y becas y un acuerdo firmado por la propia administración sobre los fondos destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios.

Según los gremios, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario hace casi 300 días y el Poder Ejecutivo todavía no la ejecutó.

El secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, cuestionó con dureza la situación: "La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites". Además, sostuvo: "Tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y qué ley no".