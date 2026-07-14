Senado bonaerense, mucho ruido y pocas leyes: sesión para disimular la parálisis por la interna peronista

A casi un mes de la primera sesión ordinaria del año y tras 8 meses de parálisis legislativa por la interna peronista, el Senado bonaerense tendrá este jueves al mediodía su segunda sesión ordinaria. Si bien no hay un solo proyecto de peso para llevar al recinto, Verónica Magario quiere mostrar actividad legislativa antes del receso invernal.

La convocatoria de Verónica Magario llega en medio de nuevas tensiones entre las tribus peronistas, más teniendo en cuenta que en la sesión anterior se fueron muy enojados del recinto con la vicegobernadora y sus compañeros de bloque; Sergio Berni y Mario Ishii.

El exministro de Seguridad bonaerense y presidente del bloque de senadores peronistas salió el 24 de junio del recinto mascando bronca con sus compañeros que no lo acompañaron en sus mociones, entregándolo a una derrota aplastante cada vez que alguna de sus propuestas era sometida a votación.

Por su parte el intendente- en ¿uso de licencia?- de José C. Paz y vicepresidente del senado bonaerense se fue muy molesto con Verónica Magario por haberle cortado el micrófono y con sus pares de bloque por no haber apoyado la moción de Berni , para que pueda hacer su descargo en el recinto tras el bloqueo para tratar sobre tablas sus proyectos de Emergencia Alimentaria y Sanitaria.

Motivo por el cual, salvo que haya algún acuerdo y “los trapitos los laven en casa”, se espera que tanto Sergio Berni como Mario Ishii descarguen su furia contra la vicegobernadora y sus pares en el recinto, dando un nuevo capítulo de la interna peronista .

Una sesión solo para las estadísticas

Verónica Magario con la convocatoria a la segunda sesión ordinaria del año del Senado bonaerense pretende maquillar las estadísticas de un año legislativo, que tuvo un primer semestre sin actividad producto de las luchas intestinas de las tribus peronistas, que convirtieron a la Legislatura bonaerense, especialmente a la Cámara Alta provincial, en un costoso monumento a la inactividad.

La demora en la constitución de las comisiones legislativas del Senado bonaerense, que tuvieron sus primeras reuniones hace solo un puñado de semanas atrás, dejaron al cuerpo sin proyectos con despacho listo para el debate en el recinto.

Para meterle más ruido a la segunda sesión del año Fuerza Patria amaga con colar sobre tablas la reforma de salud que Axel Kicillof mandó a fines de junio. La propuesta impulsada por el gobernador incluye la polémica creación de una empresa estatal de medicamentos y la centralización del sistema sanitario.

Pero para tratar iniciativas sin despacho de comisión, el reglamento del Senado bonaerense marca que se necesitan dos tercios de los votos, un número que el peronismo hoy no junta ni sumando las voluntades de sus socios, los “libertarios blue”. Motivo por el cual la oposición afila las garras para repetir la película de 2024, cuando le bajaron el pulgar al Centro de Industria Farmacéutica impulsado por la gobernación.

Por lo cual, cualquier proyecto que no cuente con el paso previo por las comisiones legislativas del Senado bonaerense, llevan al oficialismo a enfrentar la encerrona de los dos tercios. Sin acuerdos previos, la segunda sesión ordinaria del año corre el riesgo de convertirse en un desfile de discursos de barricada de uno y otro bloque, plagado de proyectos de declaraciones y homenajes.

El Zoom salvador para no perderse a la Scaloneta

Tal cual lo establece el reglamento interno del Senado bonaerense las reuniones de labor parlamentaria para acordar los temas a tratar en el recinto se llevan adelante un día antes de la sesión. Algo que encendió alarmas entre las autoridades de Cámara, presidentes de bloques y asesores ya que la convocatoria de la vicegobernadora a labor es este miércoles a la una de la tarde, tres horas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Provocando un foco de tensión extra en la Cámara Alta provincial. “Esperemos que labor sea corto y que no pase lo de la sesión pasada que se tensó y duro tres horas”, dijo a MDZ un senador opositor, agregando: “Ya veo que se cruzan de nuevo -haciendo alusión a la tensión entre Magario y Berni- y nos tenemos que quedar acá a mirar el partido”.

Por suerte para los senadores, no así para los asesores legislativos que prenden velas para que el encuentro de labor parlamentaria sea corto, en la Cámara Alta provincial se mantiene el “beneficio” de la virtualidad post pandémica.

Por lo que los presidentes de bloque y las autoridades del Senado bonaerense que no quieran romper sus cábalas viajando a La Plata podrán debatir el orden del día de manera virtual, garantizando de esta forma que el debate político no interfiera con el rito sagrado de ver a la Scaloneta desde el lugar prestablecido desde que arrancó la participación de la Selección Argentina en el mundial.