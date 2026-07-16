Otra exlegisladora mendocina fue nombrada en un cargo en el Gobierno

El gobernador Alfredo Cornejo designó a Ángela Floridia como nueva Directora de Gestión de Control de Recursos Humanos.

El gobernador Alfredo Cornejo designó a la dirigente radical Ángela Floridia en el cargo de Directora de Gestión de Control de Recursos Humanos, luego de que finalizara su mandato como senadora provincial el pasado 30 de abril.

Mediante el decreto Nº 1308, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza confirmó la designación de la ex senadora radical en el puesto que funciona bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Floridia pasó a cumplir funciones de Directora de Gestión de Control de Recursos Humanos desde el 1º de julio pasado, según consta en ese expediente.

Se trata de una dirigente radical de larga trayectoria que viene de desempeñarse como senadora provincial y referente de la bancada de Cambia Mendoza en el Senado provincial.

Ángela Floridia y Alejandro Diumenjo fueron oficializados este jueves en cargos en el Gobierno provincial. Este nombramiento se suma al de otros ex legisladores provinciales que desembarcaron en cargos en el Gobierno provincial tras finalizar sus mandatos en la Legislatura.