La periodista habló con Camilo, panelista de Intrusos y contó cómo se encuentra a días de sufrir el ACV.

El día 23 de febrero revelaron la noticia de que Daniela Ballester, periodista de C5N, había sufrido un ACV hemorrágico. Actualmente sigue internada y se contactó con Camilo, panelista de Intrusos, para contar cómo se encuentra.

"Ella sigue internada y con médicos. Se tomó el momento para contestar mensajes de la producción y algunos míos", comenzó diciendo el periodista del programa de canal América y posteriormente compartieron la palabra de la periodista tras el ACV hemorrágico.

"Estoy muy bien, me estás escuchando bien porque así estoy. Ahora solo me queda descansar, me hicieron todos los estudios y me siguieron controlando", comenzó contando la comunicadora en un audio que le envió al panelista.

Daniela Ballester contó nuevos detalles sobre su salud Daniela Ballester reveló nuevos detalles de su salud tras sufrir un ACV hemorrágico: "Es genético" Luego agregó que "no tengo secuelas, eso está buenísimo. Lo que tengo es algo que es genético, probablemente ya lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó, algo así me explicaron". También detalló que no había nada que ella podría haber hecho para evitar el ACV.