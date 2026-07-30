Cómo eliminar el olor a perro de casa con ingredientes caseros
El característico olor a perro, a menudo intensificado por pelos y humedad, puede ser neutralizado eficazmente en el hogar con ingredientes de cocina.
Convivir con un perro implica disfrutar de su compañía, pero también lidiar con algunos inconvenientes como los pelos en la ropa, los sillones y el característico olor que puede quedar en distintos ambientes del hogar. Afortunadamente, existen ingredientes caseros y hábitos de limpieza que ayudan a neutralizar estos olores de forma sencilla y económica.
El conocido "olor a perro" suele aparecer por la acumulación de pelos, humedad y suciedad en las camas, cuchas, mantas y juguetes de la mascota. Además, los textiles como alfombras, cortinas, sillones y colchones absorben fácilmente esos olores si no se limpian con frecuencia.
Técnicas para eliminar el olor de mascotas de casa
Limpieza con ingredientes de casa
Mantener una rutina de limpieza es fundamental para evitar que los olores se impregnen en el hogar. Barrer y aspirar con frecuencia permite retirar pelos, polvo y suciedad de pisos, alfombras y muebles, evitando que el olor se acumule con el paso de los días.
También es recomendable lavar regularmente las mantas, la cama del perro, las fundas de almohadones y las cortinas. Un truco muy utilizado consiste en agregar una taza de vinagre blanco al lavarropas, ya que este ingrediente ayuda a neutralizar los malos olores sin dañar las telas.
Otros ingredientes que ayudan a neutralizar los olores
Además del vinagre, hay otros productos de uso cotidiano que pueden convertirse en grandes aliados:
- Bicarbonato de sodio: absorbe los malos olores de alfombras, sillones y colchones. Solo hay que espolvorearlo, dejar actuar unos minutos y luego aspirar.
- Limón: su aroma cítrico ayuda a refrescar algunos ambientes y aporta sensación de limpieza.
- Café molido: puede utilizarse en recipientes para disminuir los malos olores en determinadas habitaciones.
- Aceites esenciales aptos para el hogar: utilizados en difusores ayudan a perfumar los ambientes, aunque nunca deben aplicarse directamente sobre las mascotas.
La higiene del perro también es clave
La higiene de la mascota es tan importante como la limpieza del hogar. Cepillar el pelaje con frecuencia, lavar su cama y juguetes, secarlo bien después del baño o de un paseo bajo la lluvia y mantener limpias sus patas ayuda a reducir los malos olores en casa.