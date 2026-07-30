Cómo eliminar el olor a perro de casa con ingredientes caseros

El característico olor a perro, a menudo intensificado por pelos y humedad, puede ser neutralizado eficazmente en el hogar con ingredientes de cocina.

Convivir con un perro implica disfrutar de su compañía, pero también lidiar con algunos inconvenientes como los pelos en la ropa, los sillones y el característico olor que puede quedar en distintos ambientes del hogar. Afortunadamente, existen ingredientes caseros y hábitos de limpieza que ayudan a neutralizar estos olores de forma sencilla y económica.

El conocido "olor a perro" suele aparecer por la acumulación de pelos, humedad y suciedad en las camas, cuchas, mantas y juguetes de la mascota. Además, los textiles como alfombras, cortinas, sillones y colchones absorben fácilmente esos olores si no se limpian con frecuencia.

La higiene del perro y la limpieza del hogar son claves para prevenir el olor a mascota. istockphoto Técnicas para eliminar el olor de mascotas de casa Limpieza con ingredientes de casa Mantener una rutina de limpieza es fundamental para evitar que los olores se impregnen en el hogar. Barrer y aspirar con frecuencia permite retirar pelos, polvo y suciedad de pisos, alfombras y muebles, evitando que el olor se acumule con el paso de los días.

También es recomendable lavar regularmente las mantas, la cama del perro, las fundas de almohadones y las cortinas. Un truco muy utilizado consiste en agregar una taza de vinagre blanco al lavarropas, ya que este ingrediente ayuda a neutralizar los malos olores sin dañar las telas.

Otros ingredientes que ayudan a neutralizar los olores Además del vinagre, hay otros productos de uso cotidiano que pueden convertirse en grandes aliados: