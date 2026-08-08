Día Internacional del Gato: qué necesita tu felino para ser feliz

En el Día Internacional del Gato, algunos consejos simples para mejorar su bienestar y ayudarlo a sentirse seguro, cómodo y feliz en casa.

Este 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha que busca destacar la importancia de cuidar y proteger a estos animales. Aunque suelen tener fama de independientes, los felinos necesitan atención, juegos y un ambiente adecuado para sentirse seguros y mantener una buena calidad de vida.

Un espacio propio y momentos de juego Uno de los puntos más importantes es que los gatos tengan un espacio propio para descansar. Una cama, una manta, un lugar elevado o incluso un rincón donde puedan esconderse pueden ayudarlos a sentirse cómodos. También es importante respetar esos momentos en los que buscan estar solos y no obligarlos a recibir caricias o compañía.

El juego también ocupa un lugar fundamental. Los juguetes que puedan perseguir, atrapar o mover ayudan a estimular su instinto natural de caza y a mantenerlos activos, especialmente si pasan gran parte del día dentro de la casa.

Un espacio para descansar y momentos de juego: las claves para que un gato se sienta cómodo en casa. SHUTTERSTOCK Agua, alimentación y un arenero limpio Contar con agua fresca y limpia, una alimentación adecuada y un arenero en buenas condiciones son otros de los cuidados básicos para el bienestar de los felinos. Estas mascotas suelen ser animales muy sensibles a la higiene, por lo que es importante retirar los residuos de la bandeja con frecuencia y mantenerla en un lugar tranquilo y accesible.

Cómo saber si un gato está cómodo Otro aspecto clave es aprender a interpretar su lenguaje corporal. Si se acerca, se frota contra las piernas o ronronea, probablemente se encuentre cómodo. En cambio, las orejas hacia atrás, la cola agitada o una postura tensa pueden indicar que necesita espacio.