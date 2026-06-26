Por qué algunos animales detectan los desastres naturales antes que las personas
Los animales podrían detectar señales previas a desastres naturales que los humanos no perciben, según distintos estudios científicos.
Antes de grandes desastres naturales es común que aparezcan historias sobre el comportamiento inusual de ciertos animales horas o incluso días antes. Aunque todavía no existe evidencia científica que demuestre que pueden "predecir" estos eventos, distintos estudios sostienen que algunas especies son capaces de detectar señales que los seres humanos no perciben.
En este sentido, una nota de la BBC recuerda un episodio ocurrido en el año 373 a. C., cuando los griegos relataron que ratones, serpientes, comadrejas, ciempiés y escarabajos abandonaron la ciudad de Hélice días antes de un terremoto que terminó destruyéndola. Desde entonces, este tipo de comportamientos volvió a registrarse en diferentes desastres naturales alrededor del mundo.
Cómo pueden los animales detectar un desastre natural
La principal explicación está en que muchas especies poseen sentidos mucho más desarrollados que los humanos. Animales como los ratones y inclusive, mascotas domésticas como los perros pueden escuchar frecuencias muy altas, mientras que otros, como los elefantes, perciben sonidos de muy baja frecuencia. Por su parte, numerosos insectos detectan vibraciones del suelo a través de sus patas.
Quienes sostienen esta hipótesis consideran que estas capacidades les permiten percibir pequeños cambios en el ambiente, como vibraciones, alteraciones en la presión atmosférica o incluso sonidos generados por el movimiento de las placas tectónicas mucho antes de que sean perceptibles para las personas.
Qué dice la ciencia
Aunque todavía no existen pruebas suficientes para afirmar que los animales pueden anticipar un terremoto con precisión, un estudio del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, en Alemania, encontró resultados llamativos. Los investigadores colocaron sensores en seis vacas, cinco ovejas y dos perros de una granja ubicada en una zona sísmica de Italia y registraron su actividad durante varios meses.
Los datos mostraron que los animales se mostraban inusualmente inquietos hasta 20 horas antes de algunos terremotos. Además, cuanto más cerca se encontraban del epicentro del sismo, antes comenzaban a modificar su comportamiento. Los científicos aclaran que esto no demuestra que los animales puedan predecir un terremoto, pero sí refuerza la idea de que reaccionan a señales físicas previas que los humanos no perciben.
Por ese motivo, investigadores de distintos países continúan estudiando el comportamiento de animales domésticos y silvestres. El objetivo es determinar si, en el futuro, estos cambios de conducta podrían complementar los sistemas de monitoreo y aportar información útil para desarrollar herramientas de alerta temprana frente a algunos desastres naturales.