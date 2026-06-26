Por qué algunos animales detectan los desastres naturales antes que las personas

Antes de grandes desastres naturales es común que aparezcan historias sobre el comportamiento inusual de ciertos animales horas o incluso días antes. Aunque todavía no existe evidencia científica que demuestre que pueden "predecir" estos eventos, distintos estudios sostienen que algunas especies son capaces de detectar señales que los seres humanos no perciben.

En este sentido, una nota de la BBC recuerda un episodio ocurrido en el año 373 a. C., cuando los griegos relataron que ratones, serpientes, comadrejas, ciempiés y escarabajos abandonaron la ciudad de Hélice días antes de un terremoto que terminó destruyéndola. Desde entonces, este tipo de comportamientos volvió a registrarse en diferentes desastres naturales alrededor del mundo.

La ciencia estudia si el comportamiento animal podría complementar los sistemas de alerta temprana frente a desastres naturales. EFE Cómo pueden los animales detectar un desastre natural La principal explicación está en que muchas especies poseen sentidos mucho más desarrollados que los humanos. Animales como los ratones y inclusive, mascotas domésticas como los perros pueden escuchar frecuencias muy altas, mientras que otros, como los elefantes, perciben sonidos de muy baja frecuencia. Por su parte, numerosos insectos detectan vibraciones del suelo a través de sus patas.

Quienes sostienen esta hipótesis consideran que estas capacidades les permiten percibir pequeños cambios en el ambiente, como vibraciones, alteraciones en la presión atmosférica o incluso sonidos generados por el movimiento de las placas tectónicas mucho antes de que sean perceptibles para las personas.

Qué dice la ciencia Aunque todavía no existen pruebas suficientes para afirmar que los animales pueden anticipar un terremoto con precisión, un estudio del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, en Alemania, encontró resultados llamativos. Los investigadores colocaron sensores en seis vacas, cinco ovejas y dos perros de una granja ubicada en una zona sísmica de Italia y registraron su actividad durante varios meses.