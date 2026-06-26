Cómo hacer bolitas anti-polillas caseras con pocos ingredientes
Mantener tus prendas protegidas de las polillas es posible con remedios caseros. Descubre cómo hacer bolitas antipolillas y mantener tu armario limpio.
Las polillas son pequeñas enemigas silenciosas que suelen aparecer con mayor frecuencia durante las temporadas de calor. Sin embargo, es importante cuidar nuestras prendas durante todo el año para evitar que las dañen. Por eso, conocer qué ingredientes caseros las repelen y colocar algunos en el armario puede marcar la diferencia entre conservar la ropa en buen estado o encontrarla llena de agujeros.
Existen varios productos que solemos tener en casa y cuyo aroma resulta desagradable para estos insectos. Entre ellos se encuentran el eucalipto, la lavanda, el cedro y el bicarbonato de sodio, ingredientes que pueden utilizarse para preparar bolitas antipolillas caseras de forma simple y económica.
Cómo hacer bolitas antipolillas caseras
Para prepararlas necesitás:
- 1 taza de bicarbonato de sodio.
- 15 gotas de aceite esencial de lavanda, eucalipto o cedro.
- Un poco de agua.
- Un recipiente.
- Papel manteca o una bandeja.
Paso a paso:
- Mezclá el bicarbonato con el aceite esencial.
- Agregá agua de a poco hasta obtener una pasta espesa y moldeable.
- Formá pequeñas bolitas con las manos.
- Colocalas sobre papel manteca o una bandeja y dejalas secar entre 24 y 48 horas.
- Una vez secas, distribuí las bolitas en bolsitas de tela o recipientes pequeños dentro del placard o los cajones.
Cómo mantener alejadas las polillas
Además de utilizar estas bolitas, los especialistas recomiendan mantener los placares limpios y ventilados, lavar la ropa antes de guardarla durante largos períodos y evitar la acumulación de humedad, ya que favorece la aparición de estos insectos. También es aconsejable revisar las prendas de lana y otras fibras naturales cada tanto para detectar cualquier señal de polillas antes de que provoquen daños mayores.