El secreto para un inodoro impecable: la mezcla casera que también beneficia a las cañerías

Un sencillo truco con bicarbonato y agua caliente puede desodorizar tu inodoro y, al mismo tiempo, ayudar al buen funcionamiento de las cañerías del baño.

Las pequeñas prácticas de limpieza en el hogar pueden hacer mucho más de lo que creemos. En el caso del baño, estos detalles son fundamentales, ya que pueden marcar la diferencia entre un ambiente con buen olor o uno desagradable, e incluso influir en el correcto funcionamiento de las cañerías del inodoro.

Para que el baño huela bien, el bicarbonato de sodio es un gran aliado en el inodoro. Sus propiedades desodorizantes y de abrasión suave pueden contribuir a desprender restos de suciedad acumulados en las superficies del baño y a mantener las cañerías en mejores condiciones. Sin embargo, necesita ser combinado con un ingrediente igual de importante: el agua caliente.

Cómo usar bicarbonato de sodio y agua caliente en el inodoro Para poner en práctica este truco, se debe calentar una cantidad de agua sin llegar al punto de ebullición. Luego, se agrega media taza de bicarbonato de sodio directamente dentro del inodoro y, a continuación, se vierte el agua caliente con cuidado. La preparación debe actuar durante al menos 20 minutos para obtener mejores resultados.

El bicarbonato de sodio y el agua caliente forman una mezcla casera útil para el mantenimiento del inodoro y las cañerías. Foto: Archivo El último paso de la limpieza Una vez que transcurren estos minutos, se recomienda cepillar las paredes internas del inodoro y accionar la descarga de agua. Este procedimiento puede ayudar a eliminar manchas superficiales, reducir olores desagradables y favorecer el arrastre de pequeños residuos que se acumulan en las cañerías con el uso cotidiano.