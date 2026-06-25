La fórmula "mágica" para limpiar el inodoro y las tuberías sin esfuerzo

Actualmente hay dos ingredientes básicos de la despensa de la cocina que han saltado al baño consolidándose como los reyes de la limpieza doméstica: la sal común y el bicarbonato de sodio . Una combinación casera que es ideal para el inodoro .

Esta mezcla es de mucha ayuda para devolverle el brillo al inodoro y mantener el buen funcionamiento de las tuberías sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

Aunque ambos elementos son ampliamente conocidos por sus utilidades individuales, su verdadera magia ocurre cuando se fusionan.

El secreto de esta mezcla radica en un perfecto equilibrio entre acción química y fricción mecánica. Mientras que el bicarbonato de sodio funciona como un potente agente alcalino capaz de desintegrar residuos orgánicos y erradicar los malos olores desde la raíz, la sal aporta una textura cristalina ligeramente abrasiva. Esta cualidad permite remover las manchas más rebeldes y el sarro incrustado sin poner en riesgo la integridad ni el esmalte de la porcelana.

Sin embargo, el uso de estos compuestos no está exento de advertencias. La comunidad médica y los especialistas en salud lanzan un recordatorio preventivo: debido a la naturaleza de estas sustancias, aquellas personas que conviven con cuadros de hipertensión severa o afecciones renales crónicas deben ser cautas al manipularlas en espacios cerrados.

Paso a paso

El proceso comienza con la elaboración de la base limpiadora, para lo cual se deben combinar en un recipiente seco partes iguales de bicarbonato de sodio y sal utilizando una medida estimada de 250 gramos de cada componente.

Una vez homogeneizada la mezcla, el polvo se debe esparcir de forma uniforme por toda la superficie interna de la taza del inodoro, haciendo especial hincapié en los bordes y en las líneas donde el flujo constante del agua suele calcificar y dejar marcas amarillentas.

Los expertos sugieren dejar reposar el producto durante varias horas o, de ser posible, durante toda la noche. A la mañana siguiente, el trabajo termina colocando agua caliente por el desagüe para arrastrar los sedimentos liberados, logrando una limpieza profunda y unas tuberías despejadas.