¿Microfibra, algodón o descartables? Cuál es el mejor paño para la limpieza del inodoro

En el baño, el inodoro requiere atención constante, y la elección del paño marca la diferencia entre una limpieza superficial y una desinfección profunda.

Mantener el baño impecable es una de las tareas del hogar más importantes del hogar porque es el sector que requiere mayor atención. Muchos se preguntan qué paño es el más adecuado para la limpieza y para eso hay opciones.

Cuál es el mejor paño para la limpieza En el mercado conviven tres grandes opciones: la microfibra, el algodón y las toallitas descartables. La elección dependerá si se busca un repaso rápido de mantenimiento o una desinfección profunda.

paño de microfibra La limpieza con los paños de microfibra es muy útil. Fuente: Shutterstock. Los paños de microfibra son los más recomendados actualmente por los especialistas para el uso frecuente en la parte externa, la tapa y la mochila del inodoro. Entre las ventajas, tienen una capacidad única para atrapar el polvo y la humedad sin dejar pelusas. Son altamente resistentes a los lavados sucesivos y secan rápido.

La desventaja es que al ser reutilizables, exigen un lavado inmediato y exclusivo tras cada uso para evitar la contaminación cruzada con otras superficies de la casa.

En tanto, los paños descartables son ideales para limpiar las zonas de mayor contacto o para salir del apuro cuando el baño necesita un repaso urgente. Se usan, eliminan los gérmenes de los sectores más críticos y se tiran a la basura, eliminando el riesgo de acumular bacterias en un trapo guardado. El costo es mayor y generan un volumen importante de residuos domésticos.