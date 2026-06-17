¿Microfibra, algodón o descartables? Cuál es el mejor paño para la limpieza del inodoro
En el baño, el inodoro requiere atención constante, y la elección del paño marca la diferencia entre una limpieza superficial y una desinfección profunda.
Mantener el baño impecable es una de las tareas del hogar más importantes del hogar porque es el sector que requiere mayor atención. Muchos se preguntan qué paño es el más adecuado para la limpieza y para eso hay opciones.
Cuál es el mejor paño para la limpieza
En el mercado conviven tres grandes opciones: la microfibra, el algodón y las toallitas descartables. La elección dependerá si se busca un repaso rápido de mantenimiento o una desinfección profunda.
Los paños de microfibra son los más recomendados actualmente por los especialistas para el uso frecuente en la parte externa, la tapa y la mochila del inodoro. Entre las ventajas, tienen una capacidad única para atrapar el polvo y la humedad sin dejar pelusas. Son altamente resistentes a los lavados sucesivos y secan rápido.
La desventaja es que al ser reutilizables, exigen un lavado inmediato y exclusivo tras cada uso para evitar la contaminación cruzada con otras superficies de la casa.
En tanto, los paños descartables son ideales para limpiar las zonas de mayor contacto o para salir del apuro cuando el baño necesita un repaso urgente. Se usan, eliminan los gérmenes de los sectores más críticos y se tiran a la basura, eliminando el riesgo de acumular bacterias en un trapo guardado. El costo es mayor y generan un volumen importante de residuos domésticos.
Por último, el clásico lienzo o trapo de piso de algodón sigue vigente para las limpiezas generales del piso del baño, pero tiene sus limitaciones con el inodoro. Tienen un excelente poder de absorción de líquidos y toleran el uso de lavandina pura.
Para optimizar la higiene del hogar sin complicarse la vida, la mejor estrategia es combinar sus funciones según el momento. Los paños de microfibra deberán ser para el repaso diario, las toallitas descartables para desinfectar con rapidez y los trapos de algodón para el lavado general del piso.