De Liceo RC al Top 14: el mendocino Luciano Asevedo fue presentado en un gigante de Francia

El rugby mendocino sigue exportando talento al más alto nivel. Luciano Asevedo, el segunda línea surgido de Liceo Rugby Club y recientemente convocado a Los Pumas para el inicio del Rugby Championship, fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Toulon , uno de los clubes más prestigiosos del Top 14 francés.

Con apenas 22 años y una imponente presencia física —2,03 metros de altura y 125 kilos—, el forward dará el salto más importante de su carrera después de destacarse durante las últimas dos temporadas en el Súper Rugby Américas con la camiseta de Tarucas.

La institución francesa anunció su incorporación a través de sus canales oficiales con un escueto pero contundente mensaje: "Luciano Asevedo se incorpora al Rugby Club Toulonnais" .

El mendocino fue una de las grandes promesas de Los Pumitas entre 2023 y 2024. Aunque una lesión le impidió disputar el Mundial M20, su crecimiento no se detuvo y terminó recibiendo el llamado de Los Pumas, un reconocimiento que ahora se complementa con su desembarco en una de las ligas más competitivas del planeta.

Toulon cuenta con una rica historia en el rugby europeo. En sus vitrinas exhibe tres Champions Cup, una Challenge Cup y cuatro títulos del Top 14, además de tener actualmente en su plantel al apertura de Los Pumas, Tomás Albornoz.

Asevedo también seguirá el camino de otros mendocinos que dejaron su huella en el club francés, como Eusebio Guiñazú y Matías Cortese, consolidando una tradición de jugadores de la provincia que lograron llegar a una de las instituciones más importantes del rugby mundial.