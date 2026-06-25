Sin margen de error: comienzan los playoffs del hockey sobre patines mendocino

La fase regular llegó a su fin y ahora comienza el momento más esperado de la temporada del hockey sobre patines, los playoffs. El Torneo Apertura 2026 de la Asociación Mendocina de Patín (AMP) ingresa en su etapa decisiva con la disputa de los cuartos de final de la categoría Senior masculina.

Los ocho mejores equipos de la fase clasificatoria buscarán avanzar en el camino hacia el título en una instancia que promete emociones, partidos intensos y la tradicional pasión del hockey sobre patines mendocino.

La acción comenzará hoy 25 de junio desde las 21:45 con cuatro encuentros que definirán a los primeros clasificados a las semis.

El actual protagonista del certamen, Leonardo Murialdo, recibirá a Giol en uno de los cruces más atractivos de la jornada. El Canario intentará hacer valer su localía para seguir alimentando su ilusión de campeonato.

Por su parte, Impsa será local frente a Banco Mendoza en un duelo que aparece muy equilibrado y donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Otro de los partidos destacados tendrá como escenario la pista de Casa de Italia. El Tricolor enfrentará a San Martín con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo. Un clásico del Este, que promete emoción y clima caliente de principio a fin.

La programación se completará con el choque entre Talleres B y Palmira, dos equipos que llegan con expectativas renovadas y que buscarán prolongar su temporada en la pelea por el título. El azulgrana inicia la serie como candidato, pero el Jarillero, sabe de eliminaciones directas.

Murialdo será uno de los animadores de la competencia. Pasión sobre patines.

Programa de cuartos de final

Leonardo Murialdo vs. Giol

Impsa vs. Banco Mendoza

Casa de Italia vs. San Martín

Talleres B vs. Palmira



Con varios candidatos, clásicos históricos y la paridad que caracterizó a la fase regular, los playoffs prometen elevar aún más el nivel de una de las competencias más tradicionales y competitivas del deporte mendocino.

La cuenta regresiva ya comenzó. El Apertura de varones entra en zona de definición y cada partido será una final.

Las damas aun deben completar la fase regular

En la rama femenina, la definición todavía deberá esperar algunas semanas más. El certamen se disputa bajo el sistema de doble rueda y aún restan tres fechas para completar la fase clasificatoria. Una vez finalizada esa etapa, los ocho mejores equipos accederán a los playoffs, que se jugarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular, premiando así el rendimiento obtenido a lo largo del torneo. De momento Impsa B, Talleres, Godoy Cruz y Giol B ocupan los primeros puestos de la competencia.