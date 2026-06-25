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En vivo: Alemania y Ecuador empatan 1-1, pero a los de Beccacece no les alcanza para clasificar

La Tricolor llega obligada a sumar tras un arranque decepcionante y enfrentará a una Alemania que ya aseguró el primer puesto del Grupo E.

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Joel Ordóñez, de Ecuador, disputa el balón con Kai Havertz, de Alemania.

Joel Ordóñez, de Ecuador, disputa el balón con Kai Havertz, de Alemania.

EFE

Ecuador y Alemania empatan 1-1 en Nueva Jersey por el Grupo E del Mundial 2026. La Tricolor está obligada a sumar puntos para clasificar a la siguiente ronda, mientras que los europeos ya aseguraron el primer puesto. Tori Penso será la árbitra principal.

Sané abrió la cuenta para Alemania

El delantero Leroy Sane anotó el primer gol del encuentro y baja las expectativas de Ecuador de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

Ecuador lo empató rápido y se ilusiona

Angulo anotó el empate para Ecuador desde afuera del área y pone las tablas.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Ecuador vs Alemania

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