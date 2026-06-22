Mazazo para Alemania: una de sus figuras se rompió los ligamentos y se pierde lo que resta del Mundial

Una de las fijas dentro del 11 de Julian Nagelsmann en Alemania sufrió una gravísima lesión que lo dejará out hasta el final de la competición.

La agónica victoria 2-1 de Alemania sobre Costa de Marfil dejó sensaciones encontradas en el seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann. Más allá de la euforia por un triunfo que lo clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador recibió una pésima noticia: se confirmó la grave lesión de Nico Schlotterbeck, quien se perderá el resto del torneo y permanecerá varios meses alejado de las canchas.

El defensor de 26 años, una de las piezas más importantes del equipo alemán, había encendido las alarmas durante el encuentro disputado en el Toronto Stadium. Tras sentir una fuerte molestia en el segundo tiempo, debió abandonar el campo de juego y fue reemplazado por Antonio Rüdiger. Con el correr de los minutos, el panorama comenzó a tornarse cada vez más preocupante.

El momento de la lesión de Nico Schlotterbeck en Alemania ante Costa de Marfil. EFE Nico Schlotterbeck se rompió los ligamentos y es baja en Alemania por todo el Mundial Finalizado el partido, el propio Nagelsmann ya había anticipado un escenario poco alentador: “Se sospecha que Nico ha sufrido una lesión de ligamentos. No pinta bien”, había declarado el entrenador alemán en conferencia de prensa, dejando entrever la gravedad de la situación.

Las peores sensaciones terminaron confirmándose este lunes. A través de un comunicado oficial, Borussia Dortmund informó que Nico Schlotterbeck sufrió una lesión del ligamento colateral medial del tobillo izquierdo y que estará varios meses fuera de actividad, tanto para la selección alemana como para su club.